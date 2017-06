Massot pidió apoyo electoral a los empresarios para las reformas

Por Gabriela Origlia

La política y la economía se cruzaron -como en todos lados en estos últimos días- en el almuerzo empresario de la Bolsa de Comercio. El primer tema lo abordó ya con las listas de candidatos definidas, el presidente del bloque de Diputados nacional de Cambiemos, Nicolás Massot. Planteó la necesidad de acompañamiento electoral al oficialismo para que sigan los cambios económicos.

Diego Dequino, director del Instituto de Economía de la Bolsa, planteó una mirada optimista acerca de que Argentina estaría volviendo a la senda de crecimiento que perdió alrededor de 2009; en materia de inflación el mayor riesgo inmediato es a reindexación de la economía.

Repasó la situación de apalancamiento financiero del país: hoy el total de préstamos al sector privado en corto plazo es del 86% con un crecimiento interanual del 40%; Por cada 1% que baja la tasa en pesos, la elasticidad es de 3,5 mientras que en dólares es de 7,3. Si la tasa se derrumbara al 18% el crecimiento del financiamiento se multiplicaría por cuatro en tres años.

Brasil y Uruguay tienen relaciones entre créditos y PBI que están dos y tres veces por arriba del de Argentina mientras que Chile -con una economía más sólida- está ocho veces por encima. “No hay crecimiento sostenible sin financiamiento”, insistió.

Por otro lado, analizó cómo se fue deteriorando el mercado de capitales en los últimos 15 años, generando también un atraso en relación a otros países de la región en términos de montos negociados, empresas listadas y capitalización bursátil. Con todo, si el crecimiento continúa, se estima que el monto de acciones podría duplicarse y la capitalización bursátil podría saltar el 80% hasta 2020.

Para Dequino “se está produciendo un cambio de época, con una nueva política económica y esquema regulatorio. Es todo reciente, por eso el país no fue aprobado como mercado emergente”.

“Aunque se consideró que los cambios para calificar a la economía de emergente se cumplieron, falta garantizar la estabilidad y continuidad de esas modificaciones. Un buen resultado electoral permitiría alcanzar ese grado el año que viene; ese resultado es necesario”, indicó el economista para quien se abre una oportunidad para que haya un nuevo modelo de apalancamiento “sostenible”.

Hace 14 años el Bovespa se despegó del Merval en materia de precios en una escala de tres veces, aunque después rebotó y en ya en los últimos meses se empezaron a cruzar. Para 2020, si la política sigue, esa tendencia se mantendría sin cambios.

También abordó los datos de incipiente recuperación económica y enfatizó en la demora de liquidación de exportaciones del campo a la espera de una mejora del tipo de cambio y en la presión que sobre las importaciones genera la leve mejora de la industria. “La economía debió cambiar del carril del consumo´(agotado hace unos cinco años) a la inversión que es más lenta de arrancar pero que una vez en marcha tiene efectos significativos y más duraderos”.

Massot aprovechó la exposición de Dequino: “Me ahorraste explicar porqué nos tienen que votar en octubre; el desafío es que los cambios se sostengan por década”. Admitió la necesidad de bajar el gasto y de combatir el déficit pero reiteró que el debate debe ser de largo plazo.

Reconoció la discusión y los reclamos empresarios sobre competitividad: “Todavía no hemos tenido el éxito querido en inversiones y rentabilidad; el costo argentino pesa. Somos un país muy caro y poco productivo”. En ese contexto, adjudicó al Congreso un rol importante en las medidas que se deben tomar y repasó algo de lo que está en marcha que -a su criterio- ayudará a bajar costos.

“La discusión clave sobre el déficit fiscal es cómo financiarlo y por eso es importante el debate de la reforma tributaria y la lucha iniciada contra la inflación”, señaló y sostuvo que la carga tributaria del 32% está dos puntos debajo del promedio de la OCDE pero “la anormalidad se da cuando se hacen las comparaciones de alícuotas y de impuestos que no existen en otros lugares”.