Marcos Peña azuza interna: pidió a De Loredo como jefe de campaña

Yanina Passero

Quién será el dirigente que detente el control de la campaña de Cambiemos en Córdoba es el interrogante que quita el sueño a cada uno de los actores de la compulsa electoral que tendrá su primera etapa en la Paso, el 13 de agosto. En especial, porque las versiones más repetidas desde el cierre de la lista de candidatos tienen al radical aguadista, Rodrigo de Loredo, como el protagonista.

Su destino sería, nada más y nada menos, que la conducción de las acciones proselitistas en la provincia. Para algunos, un puesto protocolar. Para otros, una plataforma que engordará su currículum si se tiene en cuenta que hasta los consultores más agoreros anticipan una buena elección de la alianza oficialista en Córdoba.

En el mestrismo, la circulación del nombre del presidente de Arsat cayó pesado y atribuyeron las operaciones a un macrista que tiene excelente relación con el también yerno del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El diputado Nicolás Massot fue sindicado por los radicales que responden al intendente Ramón Mestre como el principal operador. La asociación encontraría su explicación en el pasado reciente.

Cuando aún cabía la esperanza entre los radicales de imponer su candidato masculino en la boleta legislativa, el mestrismo enfocaba su atención en los movimientos de la triada compuesta por dirigente bahiense y dos radicales con nombre propio dentro del centenario partido, el diputado Mario Negri y Aguad. Las preocupaciones de esos meses y el desenlace fatal de las negociaciones para la UCR -Diego Mestre, ungido como el número uno quedó en el quinto puesto por determinación presidencial- terminaron de confirmar las sospechas: el PRO en todas sus expresiones no disimularía su claro interno de intervenir en las disputas de la fuerza política que tiene como máximo referente al Intendente de Córdoba. Divide y reinarás.

El macrismo porteño insistirá. De Loredo como responsable de la campaña fue una sugerencia que surgió de ligas mayores a las que se mueve Massot. El influyente jefe de ministros de la Nación, Marcos Peña, sería el autor de la propuesta, expresada a través de sus adláteres del comité de campaña nacional.

El argumento se basa en la experiencia del ex legislador provincial. En su carrera política, De Loredo ostenta la dirección de varias campañas electorales. El macrismo aprueba su experiencia y capacidad en la materia, combo que lo ubica como el favorito para la próxima compulsa. El mestrismo experimenta la sugerencia como otra traición. Piden por otro dirigente probo, afín a Mestre: Orlando Arduh.

Pero como las competencias de uno y otro de los referentes de las líneas internas de la UCR no estarían en discusión, entra en juego la intencionalidad política. En concreto, la motivación del PRO de terciar en internas que no le pertenecen.

Por lo bajo, promotores amarillos de De Loredo afirman que su postulación obedece a la necesidad de equilibrar la participación de los miembros de la coalición. Al fin y al cabo, Mestre logró el ingreso de las eficientes Soledad Carrizo y Brenda Austin en el puesto dos y cuatro, respectivamente. Cerró la llave con otro referente de su confianza, el hermano, aunque con remotas posibilidades de ingresar al Congreso de la Nación.

Cobran sentido las declaraciones de Massot del fin de semana sobre la relación entre el PRO y la UCR. “Yo creo que la sintonía en general sigue. Por supuesto, como en todos los cierres que son discusiones sobre qué espacio ocupa cada uno, suele haber malestares. Y probablemente continúen unos días hasta que volvamos a poner proa claramente hacia donde queremos ir”, consideró.

Y remató: “Hay espacios y responsabilidades en demasía para que todos ocupen un lugar importante”.

La salida para evitar que las susceptibilidades hagan su trabajo sería la formación de una mesa de campaña, aunque su organigrama no será horizontal como se presume por los planes que Peña dejó trascender.

Como se dijo, De Loredo y Arduh se disputan la representación de la UCR. Pero el candidato que ocupa el escaparate de la boleta, Héctor “La Coneja” Baldassi, también pidió que la campaña esté supervisada por sus colaboradores: suena el asesor del ex árbitro Alberto “Tucho” Ambrosio y el concejal capitalino Abelardo Losano.