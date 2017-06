Intendentes de UPC avanzan con la “contra consulta”

Delegar en los ciudadanos las decisiones que son propias de los gobernantes parece ser una moda que se propaga en todo el sistema político. Obviamente, el cálculo electoral está presente a la hora de promover consultas populares sobre temas de agenda pública.

A la iniciativa aprobada en el consejo deliberante de la ciudad de Córdoba, a propuesta del intendente Ramón Mestre, sobre diversos temas relacionados con los servicios públicos a cargo del municipio; los intendentes y jefes comunales de Unión por Córdoba respondieron diseñando su propio plebiscito sobre el mismo tema, aunque desde otra perspectiva.

La idea de Mestre surgió como respuesta al paro salvaje que realizaron los choferes del transporte público de pasajeros, aunque en las preguntas que se realizarán en la consulta se extienden hacia otros temas como la práctica del SUOEM de realizar asambleas en el horario de trabajo.

El justicialismo tuvo una reacción confusa frente a la propuesta. Los concejales de UPC se apresuraron a rechazarlo mientras que fuentes del gobierno provincial, incluyendo al gobernador Schiaretti, sugirieron realizarlo en una fecha distinta a las primarias abiertas y simultaneas nacionales previstas para agosto.”Se dijo en un primer momento que íbamos a acompañar la consulta popular. Eso quedó en claro, que no debíamos hacerla en fechas electorales”, expresó Carlos Massei en aquel momento.

A partir de esto, algunos miembros del grupo de intendentes y jefes comunales justicialista decidieron terciar en la polémica lanzando su propia consulta. El vocero de la iniciativa fue el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, quien afirmó que la idea surgió de una charla informal de un grupo de jefes comunales.

El bloque de intendentes y jefes comunales de Unión por Córdoba tiene cerca de 240 miembros, aunque no quedó claro si el plan incluye a todas las ciudades gobernadas por el oficialismo provincial.

“Estuvimos reunidos evaluando la posibilidad de plantear esta semana en el bloque de intendentes hacer una consulta popular preguntando si están de acuerdo con el subsidio que Cambiemos avala en Buenos Aires y Capital, y que no tenemos en Córdoba respecto al valor de transporte y servicios públicos, por ejemplo” afirmó Torres días atrás. (Sigue en página 7)