Frizza reveló que Macri anticipó a Schiaretti la lista de Cambiemos

Por Alejandro Moreno

El flamante candidato a diputado nacional por Cambiemos, Gabriel Frizza, habló sin filtros en una entrevista que le hizo radio Jesús María. Luego de un coaching al que seguro lo someterán los equipos macristas, habrá de ser más cuidadoso, porque varias de sus declaraciones sólo provocarán más disgustos entre sus socios radicales.

Los radicales de Córdoba no sólo tuvieron que soportar que la lista de candidatos a diputados nacionales lleve a un macrista a la cabeza, el ex árbitro Héctor Baldassi, sino que también que a las decisiones las tome Mauricio Macri por encima de lo resuelto por el Congreso Provincial.

Ahora, les dolerá enterarse que lo que Macri no conversaba con ellos sí lo hacía con el peronista Juan Schiaretti. Las relaciones entre el presidente y el gobernador siempre fueron muy buenas, pero han llegado al punto de intercambiar opiniones sobre las listas.

Frizza aseguró que su nominación no alterará la cooperación entre los funcionarios del gobierno provincial y la Municipalidad de Jesús María, y recordó que en la reciente visita de varios a la ciudad “ellos ya sabían que yo era el tres”. ¿Ya sabían? Así es, porque él mismo agregó que “esto lo había charlado Schiaretti con Macri, en algún momento, el tema de algunos nombres de las listas”. “Lo mismo hemos seguido teniendo una buena relación”, se entusiasmó.

¿Qué pensará Ramón Mestre, y los radicales en general, de la interconsulta sobre los candidatos entre Macri y Schiaretti?

Frizza confió que la campaña será de “muy baja intensidad” (curiosamente una expresión que patentó Schiaretti), esto es muy lejana de las aspiraciones que había en la UCR de cuestionar al gobierno peronista. Y luego, tuvo un lapsus que daría poco trabajo interpretar a un psicólogo recién recibido: “De hecho el PRO, perdón Cambiemos, en su lista tiene dirigentes en todos los puntos de la provincia, y cada uno se va a hacer cargo de un sector”.

“Ustedes saben que por ahí recorrer lo que me toca a mí, que es el departamento Colón y la zona norte de la ciudad de Córdoba es muy cercano, así que yo puedo dedicarle prácticamente todo el tiempo a la Municipalidad y un poquito de tiempo a tomar contacto con la gente”, agregó. Y tiró otro dato que revela el perfil de la campaña: “va a ser más publicitario que presencial”. O sea, más PRO que UCR.

Frizza confesó que su candidatura a diputado nacional “se dio sin querer, no es algo que buscara denodadamente”. Además, contó que “esto surgió en enero cuando nos visitó el intendente”. “Hubo algunas indirectas, declaraciones hicieron suponer esto, después fue creciendo el rumor, y a partir de ahí se fue consolidando”, siguió.

“Pero la verdad –completó- que sobre todo en los ultimos veinte días, cuando uno veía que la presión del radicalismo, y sobre todo de Ramón Mestre, era importante yo pensé que esto se caía porque iba a ser la moneda de cambio de un acuerdo, y no tenía problema en que fuera así”. Finalmente, no fue moneda de cambio porque es claro que no hubo acuerdo.

“Fue un pedido muy fuerte del Presidente, que lo sostuvo él en persona, y eso también me llena de orgullo porque no es menor que un presidente de la Nación se haya fijado en un intendente del interior”, se entusiasmó.

Frizza explicó que Macri tuvo “el criterio de poder generar figuras nuevas, dirigentes que se vayan mostrando, que se vayan fogueando”, para “ir haciendo base de política en todo el país”.

La Intendencia

Respecto de la Intendencia de Jesús María, adelantó que no pedirá licencia por ahora, y que cuando ingrese a la Cámara de Diputados será reemplazado por la concejal Mariana Izpizúa, quien se desempeña actualmente como asesora letrada de la Municipalidad. “Las grandes obras para Jesús María están encaminadas”, recalcó.