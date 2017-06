Carro planea cierre de campaña con paro docente

Cuando el kirchnerismo cordobés se decantó finalmente por un gremialista para encabezar su lista de diputados nacionales, lo hizo optando por el representante local del único sector estatal que aún mantiene abierta su negociación salarial con el gobierno.

Es por ello que el precandidato Pablo Carro difícilmente pueda (o quiera) despegar el rumbo de su campaña de los vaivenes de la paritaria nacional de los docentes universitarios, que él representa en Córdoba como secretario general de Adiuc.

Casi en simultáneo con la definición de su candidatura, las dos principales centrales gremiales del profesorado universitario dieron a conocer el amplio apoyo de las bases a la propuesta de no comenzar el dictado de clases del segundo semestresi antes no se define su incremento salarial.

Al cierre de esta edición, Adiuc todavía no ha publicado los resultados del plebiscito nacional entre los docentes de la UNC. A pesar de ello, la medida sería avalada por la conducción sindical local, logrando que coincida en la mayoría de las unidades académicas con el cierre de campaña de la lista Córdoba Ciudadana, a comienzos de agosto.

Candidato gremial

De las 14 listas que los cordobeses encontrarán en los cuartos oscuros el próximo 13 de agosto, la coalición kirchnerista Córdoba Ciudadana es la única encabezada por una figura con algún grado de gravitación propia en el mundo gremial. Con la excepción de las precandidatas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de Izquierda al Frente, que han tenido militancia gremial, el resto proviene de ámbitos desvinculados del sindicalismo.

El perfil de Carro no fue el único en danza para encabezar las candidaturas K, y otros gremialistas también sonaron como posibles candidatos. Sin embargo, un rasgo distintivo posicionó al universitario por sobre el resto: mientras otros referentes pertenecían a gremios del nivel municipal o provincial, el titular de Adiuc era el único enfrentado al gobierno nacional.

El legislador Franco Saillén, referente de la Juventud Sindical Peronista, está ligado a su padre Mauricio, titular del Surbac, enfrentado a la intendencia capitalina. Juan Monserrat, secretario general de UEPC, debe vérselas cada año con el gobierno provincial, al igual que su antecesora, la legisladora Carmen Nebreda.

En el caso de los docentes universitarios, en cambio, la negociación salarial y de condiciones de trabajo se da directamente con el ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Este detalle es el que potencia la lógica antimacrista de la lista K cordobesa, especialmente debido a que el sector universitario se mantiene en conflicto con la Nación desde comienzos de año.

Las partes involucradas en la comisión paritaria de los docentes universitarios comenzó a reunirse a fines de febrero, para intentar consensuar el aumento salarial de este año. Los representantes de la secretaría de Políticas Universitarias (SPU), rectores del Consejo Interuniversitario Nacional y las conducciones de las seis centrales gremiales involucradas (Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, Fedun, Ctera y UDA) se reunieron siete veces desde entonces pero no han arribado a ningún consenso.

En la última reunión, la propuesta consistió en cuatro aumentos escalonados que iniciarían retroactivamente: 4 por ciento desde marzo, 6 por ciento desde junio, 6 por ciento desde septiembre y 4 por ciento desde diciembre. Además, se sumaría otro 2 por ciento desde diciembre en concepto de jerarquización docente.

Todos los gremios rechazaron la propuesta. “Aunque valoramos que finalmente se haya quebrado el techo del 18%, rechazamos la oferta. En primer lugar, porque es menor al acuerdo firmado con los no docentes, y porque de ninguna manera podemos aceptar cobrar un último tramo en el mes de enero”, declaró al respecto el secretario general de Conadu, Carlos De Feo.

En esa línea, las centrales impulsaron una medida que, de ser acatada por las bases, tendría un fuerte impacto en la vida universitaria: que no se inicie el dictado de clases en el segundo semestre si no se acuerda antes el incremento salarial.

Para legitimar la medida y recobrar apoyo de los afiliados, los gremios realizaron un plebiscito nacional docente consultando su opinión sobre la propuesta de paro. De acuerdo a los datos informados, el apoyo fue contundente entre los participantes fue contundente, superior al 80 por ciento en la mayoría de las universidades. Sin embargo, no se informó la cantidad de votantes.

Mientras tanto, la SPU está aplicando “adelantos a cuenta de futuros aumentos” del 6 por ciento, lo que podría mellar el apoyo de parte de los docentes a las medidas de fuerza. Por ello, tanto Conadu como Conadu Histórica criticaron la medida.

De no llegarse a un acuerdo, Carro tendrá en Córdoba un mediático cierre de campaña, con el paro de actividades de los universitarios como telón de fondo. La medida, que ciertamente podría convertirse en una vidriera para el postulante K, deberá ser planificada al detalle en lo comunicacional, para que no termine representando un ancla a las expectativas de acceder a la deseada novena banca.