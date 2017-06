Schiaretti ensaya bloque del interior con diputados propios

Por Yanina Soria

El proyecto que impulsa el gobernador Juan Schiaretti de avanzar con un bloque peronista del interior en el Congreso de la Nación después de las elecciones de octubre, comenzó a tomar forma.

La ruptura del diputado cordobés, ex kirchnerista, Andrés Guzmán con el Movimiento Evita y su pase a las filas del schiarettismo en la Cámara Baja, abre camino a esas pretensiones.

El legislador nacional anunció ayer desde el Panal junto al propio mandatario provincial su incorporación al bloque Brigadier General Juan Bautista Bustos que desde 2016 integra otro ex K recluido por el PJ, Ramón Bernabey.

Este espacio responderá directamente al titular del Ejecutivo cordobés siendo que, hasta ahora, los diputados nacionales de Unión por Córdoba (UPC) son parte del interbloque de UNA junto a los massistas del Frente Renovador, donde prevalecen los delasotistas.

Si bien desde hace tiempo Guzmán viene jugando con el peronismo local acompañando desde el Parlamento a UPC, la formalización del salto de bancada busca, en realidad, anticipar la maniobra que pretende emplear Schiaretti con la nueva camada de legisladores que ingresarán por el peronismo.

Los dos diputados del bloque Juan B. Bustos culminarán sus respectivos periodos legislativos (ninguno integra la lista de UPC) a fin de año, aún así, este ensayo de bloque del interior incluye conversaciones ya iniciadas con legisladores PJ de otras provincias que podrían sumarse como interbloque.

En ese proyecto schiarettista radica el hecho de que en los lugares expectables de la boleta con la que competirá UPC, el Gobernador no sólo priorizó a la tropa propia (recién el cuarto casillero es ocupado por un delasotista) sino que impulsó a su esposa, la secretaria de Equidad y promoción del Empleo, como candidata. La funcionaria provincial será una pieza clave en el armado de ese polo del interior en el que confluirán parlamentarios PJ de esta y otras provincias, en sintonía con la avanzada de la liga de gobernadores que encabeza el cordobés. Claro que el éxito de ese proyecto estará sujeto directamente al resultado de las elecciones legislativas.

En varias oportunidades Schiaretti señaló que los comicios de medio término no alterarán la composición numérica del Congreso; el objetivo es -en cambio- lograr modificaciones cualitativas que apunten al reordenamiento político considerando que el Parlamento será un escenario fuerte de la política nacional pos octubre. Allí se cocinarán los consensos necesarios para la gobernabilidad de un Cambiemos que no tiene la mayoría legislativa.

En el Centro Cívico están convencidos que después de las elecciones comenzarán discusiones importantes en el recinto que impactarán de lleno en las provincias y para ello, dicen, Córdoba debe estar preparada.

En la embestida contra el centralismo porteño, el cordobés reitera sus críticas contra la distribución inequitativa de los recursos en Capital Federal y el conurbano bonaerense vs el interior del país. De hecho, la defensa del federalismo y el reclamo por mayores subsidios, serán dos ejes que ocuparán lugares importantes en la agenda de campaña.

El pase

Al justificar su pase a las filas del PJ, el legislador Guzmán dijo que “las circunstancias hacen necesario trabajar junto a quien hoy tiene la responsabilidad de gobernar y dar respuesta a las necesidades reales de los cordobeses. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a Juan Schiaretti, quien gobierna la segunda provincia, y el mayor distrito con mandato peronista, del país”.

El joven dirigente oriundo de Cruz del Eje dijo que su alejamiento del Movimiento Evita por el que llegó a la Cámara Baja de la mano del Frente para la Victoria (asumió en reemplazo de Martín Gill) se debió, entre otros puntos, a la postura “porteña” que ese espacio mantiene en la discusión de distintos temas.

“Junto al diputado Ramón Ernesto Bernabey, creemos que es fundamental un mayor protagonismo de las provincias y sus representantes buscando los consensos que reflejen las distintas realidades de todo el territorio nacional”, agregó.