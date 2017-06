Otra señal de atraso cambiario: salieron US$ 4400 millones por turismo

Una de las señales de que el tipo de cambio está atrasado es la demanda de dólares para viajar al exterior: en el primer cuatrimestre de este año el crecimiento del turismo emisivo y la salida de divisas asociada se aceleraron producto de ese rezago. Si bien hay una mejora del turismo interno, es mucho más la del internacional: ya salieron US$ 4400 millones.

Un informe de la consultora Ecolatina señala que hay indicadores de recuperación en los primeros cuatro meses del año en el turismo interno y, parte de esta mejora, se explica por el incremento de visitantes extranjeros. De acuerdo a los datos oficiales, en ese período hubo 3,3 millones de pernoctaciones en hoteles argentinos de extranjeros lo que significó un aumento de 4,1% interanual (todavía se ubica 6,6% por debajo de los primeros cuatro meses de 2015).

Por la estabilidad del peso en los primeros meses de este año (mientras que los precios internos siguieron creciendo), este resultado resulta llamativo, pero no lo es si se considera que más de un cuarto de los extranjeros que visitan Argentina proviene de Brasil, país cuya moneda se apreció marcadamente en el último año. El real pasó de 4 reales por dólares a comienzos de 2016 a 3,3 ahora; esto permitió contrarrestar el encarecimiento relativo que sufrió la economía argentina respecto de otros países, y evitar así un mayor deterioro del turismo internacional.

Los datos de visitantes extranjeros desagregados según país de origen que ingresaron por los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, confirman este fenómeno: mientras que el número de turistas brasileños aumentó 25,5% interanual en el acumulado del primer cuatrimestre de 2017, los provenientes del resto del mundo cayeron 1,4% en ese período respecto a un año atrás; los visitantes del resto de América fueron los que mayor baja registraron (28% interanual).

Sin embargo, el reporte señala que fueron los turistas locales quienes más movilizaron la ocupación de hoteles. En los primeros cuatro meses del año, la cantidad de noches que se hospedaron crecieron 4,8% interanual.

La evolución de la cantidad de viajeros residente creció a un ritmo mucho más elevado (casi 15% interanual) mientras que las pernoctaciones treparon sólo 4,8%. Esa diferencia muestra que la estadía promedio de los locales en hoteles cayó significativamente en lo que va del año: 8,2% interanual en el acumulado enero-abril.

De los datos se deduce un cambio en las preferencias de los turistas locales: eligen visitar el país para viajes cortos, pero cada vez menos para vacaciones extensas. El mayor atraso cambiario, la ausencia de impuestos/retenciones al turismo, e incluso el costo hundido de los pasajes, hacen tentador los viajes en el exterior por una estadía prolongada.

Este fenómeno se observa en el fuerte crecimiento del turismo emisivo. La salida de los argentinos al exterior venía incrementándose desde el año pasado, pero a un ritmo decreciente por el efecto arrastre que dejó el cepo en 2015 (pasó de crecer 27,5% interanual en el primer trimestre de 2016, a 7,5% en el último de aquel año). Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2017 la expansión volvió a acelerarse, trepando 13,2% y alcanzando un nuevo récord histórico.

Así por el moderado aumento de la llegada de extranjeros al país (+2,8%.) y el renovado aumento de los viajes de los argentinos al resto del mundo (+13,2%), el saldo negativo de turistas (la diferencia entre los que ingresan y salen del país) alcanzó 530.600 personas durante el primer cuatrimestre; al comparar esta cifra con la de los primeros cuatro meses de 2016 (398.700), el rojo trepó 33% interanual.

Con un dólar estable y elevada inflación interna hubo más partidas que arribos, los que se tradujo en un incremento del rojo de divisas por turismo en lo que va del año. Según datos del BCRA, en los primeros cinco meses del 2017 el ingreso de dólares trepó significativamente (+29%), pero el egreso a un mayor ritmo (+35% ). De esta manera, en el acumulado a mayo de 2017 el rojo del turismo internacional trepó 36%, con un récord negativo de US$ 4.370 millones.