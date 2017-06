Ocho fuerzas licuan chances por la novena banca

Con la oficialización de las listas de candidatos el tablero político cordobés quedó configurado rumbo a la primera parada electoral que son las PASO de agosto.

Quienes leen la política pronostican un panorama de polarización entre Cambiemos y Unión por Córdoba (entre ambas alianzas podrían retener ocho de las nueve bancas que Córdoba pone en juego) con la posibilidad de que otra fuerza irrumpa terciando en esa pulseada.

La experiencia empírica de 2013 cuando en las legislativas el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) arañó la novena banca, coloca hoy a esa fuerza como una de las que mayores chances tiene de desembarcar en el Congreso y concretar aquel sueño inconcluso.

Sin embargo, en comparación los escenarios políticos son distintos y hoy hay ocho fuerzas anotadas para competir directamente con ese mismo objetivo: GEN, FIT, Córdoba Ciudadana, SOMOS, Encuentro Vecinal, Primero la Gente, PAIS e Izquierda al Frente.

Con las cartas sobre la mesa y sin lugar para las sorpresas de nuevas candidaturas, lo que sigue son las campañas de posicionamiento y difusión de propuestas. Justamente allí, en esa instancia que se abre, aparecen los primeros elementos que debilitan las posibilidades reales que tiene el FIT en particular, y el resto de los espacios en general.

El primer desafío de las fuerzas más chicas será lograr diferenciarse una de la otra. Es que en la carrera por ocupar el tercer espacio y en ese menú electoral, se cruzan frentes que apuntan al mismo elector construyendo el mismo enemigo político y con estrategias discursivas similares.

Al menos tres grandes conceptos de campaña se repiten en las plataformas programáticas de estos ocho espacios: 1-combatir la corrupción; 2-enfrentar al neoliberalismo representado por el gobierno de Cambiemos; 3- ir contra las políticas conservadoras de Unión por Córdoba en la provincia.

Más allá de los matices en las propuestas electorales, la puja por quién representa al espacio más progre y de izquierda copará la pelea entre varios de los competidores por la novena banca. En ese camino se cruzan los candidatos del GEN, del SOMOS, el kirchnerismo, la Izquierda al Frente y el FIT.

Para todos, el primer escollo a sortear es alcanzar el 1,5 por ciento de los votos para pasar a la instancia que sigue: las generales de octubre donde se definirán los nueve diputados por Córdoba que ingresarán a la Cámara Baja.

Por ahora, en este escenario en el que finalmente no jugarán Olga Riutort ni Tomás Méndez, ningún candidato se despega con notoriedad del resto.

Suma que resta

Por desinteligencias propias de la política, según definen los propios protagonistas, en el menú por la novena banca compiten fuerzas que son una producto de la otra. El FIT se enfrentará a la Izquierda al Frente compitiendo directamente por los mismos electorales y apuntando hacia los indecisos. De igual manera, el GEN se encontrará en las urnas de agosto con SOMOS, espacio al que perteneció hasta horas antes del cierre de las listas, diluyendo así las posibilidades de obtener un escaño.

En este panorama, el FIT es el que complicada la tiene para alcanzar el objetivo propuesto, no obstante la performance que pueda realizar en agosto genera expectativa.