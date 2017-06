Como la lista, PRO arma campaña local en Buenos Aires

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El presidente Mauricio Macri impuso sus antojos para la lista de candidatos a diputados de Cambiemos en Córdoba. Su candidato estrella, Héctor “La Coneja” Baldassi, ocupará el escaparate de la boleta, flaqueado por la radical mestrista, Soledad Carrizo, y el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza.

“El mandatario nacional hizo tres pedidos, uno de ellos fui yo”, aseguró el titular de la red de intendentes macristas y juecistas (Comupro) a quien en la víspera de las negociaciones entre aliados no se le daba el crédito correspondiente, en virtud de su posición en las encuestas.

A tono con el prejuicio, los referentes de la UCR de Córdoba hicieron sus jugadas internas para imponer a su candidato, Diego Mestre, desplazado al quinto lugar y del Congreso de la Nación, de no mediar un éxito inusitado de los exponentes de Cambiemos en las urnas.

Pese a la confección de la boleta bajo las minuciosas instrucciones de Macri y los encumbrados de su mesa chica, Marcos Peña y Rogelio Frigerio, los macristas aseguran que los dirigentes boina blanca trabajarán codo a codo.

“Ramón Mestre entendió que acá no hubo un avasallamiento del PRO. La nómina se distribuyó en un 50 y 50 por ciento”, aseguró el dirigente del Departamento Colón que comienza a dar pistas sobre la campaña al acotar que se trata de “una lista donde primó el carácter territorial de sus referentes” a diferencia del PJ que “puso gente para que revalide sus títulos”.

Diego Mestre utilizó el concepto de “humildad” para resumir el desenlace. La foto que mostró a todos los candidatos de Cambiemos compartiendo la mesa, la noche del sábado, buscó reflejar concordia y civilidad política. Ese recogimiento deberá sostenerse durante la campaña que, como no podía esperarse de otro modo, será diseñada y exportada de la city porteña a la provincia mediterránea.

Esta semana, los candidatos de Cambiemos se reunirán con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y sus asesores electorales para “bajar” la estrategia proselitista a desarrollar. Luego, será el comité de campaña local quien supervisará el cumplimiento de la consigna.

Si bien los candidatos esperan tener algunos detalles más entrada la semana, todo parece indicar que la promoción de Cambiemos en Córdoba se montará en pocos ejes, bastante previsibles.

Por el perfil de Baldassi y Frizza, se presume que la campaña será de bajo voltaje. Primará el contacto cara a cara a través de los “timbreos” (el sábado sería el día elegido para mostrar a todos los puntales a nivel nacional). Por su parte, los intendentes serán una red de apoyo clave.

En cuanto a las líneas discursivas, Córdoba, la niña mimada de Macri, tendrá un rol protagonista. Naturalmente. El presidente no se permitirá retroceder en la provincia que aportó los votos suficientes para colocarlo al frente del Poder Ejecutivo de la Nación.

Los candidatos pedirán al electorado su apoyo para “consolidar el Cambio” y convertir a la provincia en un centro de inversiones clave. Como muestra del compromiso, los macristas pondrán en consideración de los vecinos su inventario de obras realizadas en la ciudad y el interior con fondos nacionales, muchas de ellas ejecutadas también con el Gobierno de la Provincia.

Cabe recordar que, hace un mes atrás, la gestión de Juan Schiaretti salió al cruce por un spot presidencial donde Macri asumía como propio el cierre del anillo de Circunvalación. Desde la Provincia se encargaron rápidamente de corregir la “mentirita piadosa” del fundador del PRO: con recursos de los cordobeses se solventaría el 70 por ciento del desembolso por el trabajo.

Las visitas estelares de miembros del staff de Presidencia será otra de la pata fundamental de la campaña. Macri vendrá a Córdoba antes del 13 de agosto, pero a un ritmo semanal desembarcarán sus emisarios.

Este jueves, será el turno de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien estará en la ciudad para difundir el Plan Nacional de Discapacidad. La visita será en son de paz, luego del escándalo que generaron las bajas de pensiones que luego la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, prometió revisar.

Peña y el ministro del Interior también harán espacio en sus agendas para respaldar a los candidatos de Cambiemos.