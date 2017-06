Épica y gélidos bostezos, de cara a las PASO

Por Pablo Esteban Dávila

La mítica extensión de la Argentina (una característica alabada en los textos escolares y destacada por cualquier nacionalista que se precie de tal) parece agigantarse por la inédita geografía electoral que prometen los próximos comicios.

Desde la lucha épica entre las listas del presidente Mauricio Macri y las de la expresidente Cristina Fernández en Buenos aires hasta el bostezo argumental que promete la contienda en la provincia de Córdoba hay para todos los gustos. Son los síntomas tardíos de un país que se ha quedado sin un sistema lógico de partidos políticos.

El hecho que Cristina haya decido jugarse a suerte y verdad en territorio bonaerense suma puntos a la presunción de bisagra que algunos analistas atribuyen a las elecciones que vienen. El kirchnerismo, otrora un movimiento de alcances y pasión urbi et orbi, se encuentra ahora acotado regionalmente, casi a la usanza de los viejos partidos provinciales. La señora de Kirchner ha decidido hacer de aquel distrito su propio Stalingrado, un lugar desde donde resistir el imaginado embate neoliberal de Cambiemos y, si sus electores la acompañan, resurgir hacia destinos mejores.

Alguna razón le asiste. Aunque acosada por la justicia y los grandes medios de comunicación desde hace tiempo, su intención de voto en el gran Buenos Aires parece estar resistiendo las malas noticias. Es, por lo tanto, casi una cuestión de autodefensa postularse en la primera provincia argentina. Si, tras la votación de octubre llegase al Senado, lo haría como titular de un importante caudal electoral. El hecho de ganar o terminar segunda no importaría demasiado pues, de lograrlo, se posicionaría de inmediato como el gran contendiente del macrismo.

Puede que esto suene exagerado al contemplar lo que ocurre en el resto del país. Los resultados en Buenos Aires tengan tal vez alguna reminiscencia a epopeya, pero no reflejan necesariamente lo que ocurre en otros distritos, en donde el debate en torno a la subsistencia del kirchnerismo parece terminado. Sin embargo, no puede soslayarse el hecho que buena parte de la política argentina gira en torno a la masa gravitacional integrada por el conurbano bonaerense y la Capital Federal. Guste mucho o poco, los acontecimientos que allí se registran se instalan por la fuerza en la agenda nacional. Es el país federal que supimos conseguir.

Semejante atmósfera de tensión parece casi de otro planeta al observársela desde Córdoba. Aquí no hay demasiada controversia entre Cambiemos y el peronismo. Ambas expresiones son oficialistas, una en la Nación y la otra en la provincia. Las dos detestan al kirchnerismo y tienen una lectura similar sobre su historia reciente. Sus respectivos jefes políticos –el presidente Macri y el gobernador Schiaretti– mantienen una relación edulcorada y altamente funcional. Es difícil racionalizar qué tipo de oferta electoral las distinguirán.

Quizá sea más interesante detenerse en la dinámica interna de ambas fuerzas que pronosticar los cursos de acción que adoptarán para diferenciarse. Y, puestos en este trance, debe decirse que los acontecimientos que precedieron a la conformación de las listas dentro de Cambiemos son, por lejos, los que proporcionan mayor encanto para el analista.

Se trata, en rigor, de una boleta del PRO con adornos radicales. Héctor “la Coneja” Baldassi es la cabeza de lista y Gabriel Frizza, ex radical y ex juecista, funge como el tercero, exactamente como quería el presidente. Soledad Carrizo y Brenda Austin son las responsables de poner en alto las banderas de la UCR junto a los estandartes del demagógico cupo femenino. Diego Mestre, el hermano del intendente y pretendido hombre fuerte del partido, luce en quinto lugar, a modo de premio consuelo para la conducción radical.

Esta anatomía de la oferta de Cambiemos plantea interrogantes hacia el futuro. Hasta no hace mucho buena parte de la coalición aceptaba, en mayor o menor grado, la candidatura a gobernador de Ramón Mestre como una fatalidad. Hoy la presunción está en entredicho. Por inverosímil que parezca, un eventual triunfo de Baldassi podría catapultarlo como su futuro competidor dentro de la entente. ¿Qué haría el intendente frente a este hipotético desafío? Es evidente que, consciente que las elecciones venideras importan más en la Casa Rosada que en el Palacio 6 de Julio, su resistencia en esta oportunidad no fue todo lo tenaz que podría haber sido, pero es altamente probable que esta comprensión no se repita cuando se jueguen las cartas provinciales. Pero, y de cualquier manera, el precedente ya ha sido sentado y será difícil que sea soslayado cuando llegue el momento.

La otra cuestión que agrega suspicacias es el tono que adquirirá la campaña del exreferí. En Cambiemos nadie se hace ilusiones sobre la profundidad y alcances del discurso del cabeza de lista. Si de algo existen certezas es que Baldassi no confrontará con Schiaretti ni con sus candidatos. Esto preocupa, y mucho, a quienes desean terminar con la hegemonía de Unión por Córdoba, especialmente a los radicales que resisten dentro de la Legislatura.

En efecto, son sus legisladores quienes impulsan las peores hipótesis sobre las relaciones de Odebrecht con el gobierno provincial, algo que todavía no aciertan ni remotamente a probar. Sin embargo insisten en el tema con la esperanza que, de comprobarse alguna relación indebida, les ahorre a futuro la humillación de otra derrota. Pero ocurre que Baldassi no parece estar interesado en el asunto, así como tampoco el propio Macri. Es un hecho que, para “la Coneja”, los únicos brasileros que importan son Zico, Ronaldo o Cafú, bien lejos de cualquier lava jato o molestia intelectual semejante.

Tampoco promete gran cosa la posición de Llaryora, el primus inter pares de la lista justicialista. En su primera intervención junto a la señora Alejandra Vigo (esposa del gobernador y candidata en segundo lugar) prometió trabajar por la gobernabilidad a modo de supremo aporte. Sería una cosa excelente si se tratase de un académico pero, viniendo de un opositor, sabe a poco. En cualquier caso, si alguien pensase en tal valor como el andarivel a través del cual llevar su voto, la opción pasaría por Cambiemos y no por su contrincante. Pero, tratándose de los justicialistas cordobeses, no habría que descartar ulteriores sorpresas a despecho de la “campaña de baja intensidad” que anhela su jefe.

En el margen de este combate entre dos boxeadores que no quieren dar ni recibir golpes aparecen los terceros en discordia, pero tampoco aquí aparecen novedades de fuste. El kircherismo presenta una oferta minimalista, casi de compromiso, en tanto que la izquierda luce dividida entre el Frente de Izquierda y la Izquierda al Frente, un dilema para los filólogos. La derecha residual, finalmente, ofrece al periodista Beto Beltrán como su carta de triunfo, de la mano de la incombustible Primero la Gente. No parece que sean estas expresiones las que condimenten una campaña local que, con las primeras señales, pinta más para la siesta que para el desvelo.