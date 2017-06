Suoem comenzó campaña opositora a la consulta popular

Por Yanina Passero



El gremio de los empleados municipales de la ciudad fijó su posición sobre la consulta popular que se aprobará en la sesión especial de hoy, en el Concejo Deliberante. El histórico referente del Suoem, Rubén Daniele, puso en circulación un comunicado a través del que pretende “iluminar” al vecino sobre la aplicación de una herramienta de gestión que, para él, no tendrá efectos prácticos.

Primero, porque la legislación nacional vigente no permitiría al intendente Ramón Mestre regular las protestas gremiales. Segundo, porque si la administración radical-macrista tiene la suficiente inteligencia para gestionar el cambio de normas generales o, encontrar la zona gris en ellas, para imprimir el orden en el municipio, será el paladín de los estatales quien bloqueará cualquier intento a punta de acciones sindicales directas.

Daniele, quien este año buscará el beneplácito de las bases a través de elecciones directas, comenzó con la campaña opositora a la consulta pública que, como se evidencia a través de sus preguntas, será una encuesta fehaciente de lo que ya sabe: que los ciudadanos de Córdoba desprecian a Daniele y, probablemente, ocupe el primer lugar en el podio entre los responsables del atraso (entre otros, claro).

A la primera pregunta del referéndum –“¿Está de acuerdo con que las asambleas de los empleados municipales se deban realizar fuera del horario y lugar de trabajo?”- el Suoem pretende dejar expuesta la trampa.

“Ratificamos nuestra posición y apego a las leyes en vigencia que establecen, sin otra interpretación, que el Ministerio de Trabajo de la Nación es el único organismo que entiende en todo lo que haga al desarrollo de las actividades sindicales, incluso las asambleas. La Ley de Asociaciones Sindicales otorga competencia exclusiva y excluyente a este ministerio. Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha ratificado”, advierten.

Daniele cae en contradicción. Si está tan seguro del blindaje legal que rodea su accionar gremial, ¿por qué inicia la campaña opositora? Lógico, sospecha que, es altamente probable, que Mestre intente, al filo del cierre de su gestión, cumplir con una de las promesas de la primera campaña que lo catapultó al despacho central del Palacio 6 de Julio: “ponerle el cascabel al gato”. De más está aclarar que el felino es Daniele y sus adláteres.

Si no hiciera nada con los resultados, quedará en evidencia lo que la oposición en el Concejo Deliberante y el Gobierno de la Provincia sospechan: una maniobra política para sacar ventaja en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Frente el interrogante que pide opinión sobre la disposición de corredores de emergencia durante un paro en el sistema de transporte, el Suoem no plantea objeciones y dedica varias líneas para la tercera cuestión: “¿Está de acuerdo con que amplíe la publicación de información municipal en el Portal Web de Gobierno Abierto?”.

“No debe existir consulta popular que interfiera contra mandatos claros de la Constitución y leyes que de ella se desprenden, ni contra mandatos del Código Penal Argentino que establecen claramente la prohibición de divulgar los datos personales (nombre y apellido, DNI, en ente caso)”, continúa el comunicado sindical. Lo cierto es que será la Justicia –no Daniele, Mestre o los vecinos- quienes resuelvan este punto y, hasta el momento, no se ha expedido sobre las presentaciones realizadas por el gremio municipal para que quiten información personal del portal.

Para precalentar en el desarrollo de la posición sobre la cuarta pregunta –“¿Está de acuerdo con que el mantenimiento de alumbrado, calles y espacios verdes se descentralice y dependa de los CPC?- Daniele les recuerda a los vecinos que su opinión no es vinculante. En concreto, si no lo es para Mestre, como sugiere el avezado sindicalista, tampoco lo será para él. Es natural.

“Por lo tanto, el ya seguro resultado positivo a las pretensiones del Departamento Ejecutivo Municipal, no le dará a este ningún nuevo pretendido derecho de avanzar sobre los nuestros”, comienza la declaración de guerra.

Y clarifican, como si existieran dudas de las ganas de protestar del Suoem: “Es decir, si todo se encamina como lo anuncian, el próximo 14 de agosto estaremos igual que hoy: de un lado, un Ejecutivo intentando avasallarnos; y del otro lado, nosotros, defendiéndonos con todas nuestras fuerzas legales y gremiales, incluyendo en este punto férreas defensas de la posible afectación de nuestra fuente de trabajo con la mal llamada descentralización”.