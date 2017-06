Sobre robos, fugas y cándidas monjas

Por Víctor Ramés

La selección de noticias tomadas del diario El Progreso de 1874, fuera de compartir la misma fuente y el mismo año, muestra poca consistencia en sí misma, a no ser el orden de exposición que aquí se les da a los textos que la componen. El dibujo que forma esa contigüidad en este otro texto que las extrae de las páginas de color otoñal donde dormían su siesta de ciento cuarenta y pico de años, sugiere un cierto relato. Comienza por un suelto donde se comenta un robo que tuvo lugar un par de días atrás en una calle céntrica de la ciudad chica, cuya víctima fue una transeúnte que resultó despojada de su dinero. Prosigue con un delito comparable y con diferentes víctimas, a quienes les es sustraída una suma de pesos aprovechándose de su ingenuidad. Concluye con un tercer hecho, esta vez no un robo sino un escape de la justicia, sirviéndose de la candidez de las mismas o parecidas víctimas del caso anterior.

El primer hecho tiene lugar en la calle San Martín, y el modo de operar es muy conocido en nuestros días: el arrebato de dinero a una señora. Lo que llama la atención es que la víctima llevaba una cierta suma atada en un pañuelo, lo cual ha de haber sido advertido por el pillo que se aprovechó de ella y huyó con el botín dejándola aturdida. Va el texto:

“Nuevo sistema de robar

-Antiyer como a las tres de la tarde, transitaban por la calle de San Martín una señora, cuyo nombre no hemos podido obtener, y al llegar a la de Cuyo, sintió un feroz golpe que recibió en el brazo derecho.

En la mano y envuelta en un pañuelo, tenía la suma de $ 38, 782 suma cuya cantidad le fue sustraída cuando recibió el golpe, como quedaran sin sentidos, no pudo saber quién era el ladrón, que con semejante sistema le había despojado de su dinero.

La perjudicada dio cuenta en el acto al Gefe de Policia, de lo que le pasaba, y este ha impartido las órdenes necesarias, a fin de que los agentes a sus órdenes averigüen el paradero del prófugo.”

El segundo caso relata en cambio un timo, una forma diversa de despojo, y las víctimas son las monjas del Buen Pastor, a quien el diario, por su santa ingenuidad, llama “almas de Dios”. El hecho atañe a un tipo de promesas a vírgenes y santos, llamadas “mandas”, comunes en la piedad popular, las que podían tener carácter penitencial, de petición de un favor o de agradecimiento por una gracia concedida. Otro elemento digno de aclaración, en este caso, es la referencia a la Virgen de Andacollo, a quien va dedicada una de las mandas que reciben las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Éstas tenían algún tipo de representación local de aquella virgen nortina, cuya devoción se remonta a los años de la conquista de Chile, y que se inicia a mediados del siglo XVI, en tiempos de la fundación de La Serena. Vamos al hecho publicado en El Progreso:

“Almas de Dios!

Hace poco se presentó a las monjas del Buen Pastor, que dicho sea de paso, son las encargadas de recibir en el paraíso las mandas para la Virgen de Andacollo, un ferviente devoto que iba a hacer una limosna a la Virgen para que le hiciese un milagro. Entregó desde luego a las monjas un billete por valor de 500 pesos, con encargo de destinar 200 a la Virgen y otros doscientos a San Francisco, sin duda con el mismo objeto.

Las monjas recibieron agradecidas la religiosa dádiva, devolviendo los cie pesos que sobraban de los quinientos.

El devoto se retiró completamente persuadido de la eficacia de la manda.

La Virgen y San Francisco le habían hecho un milagro patente: cien pesos le habían venido como llovidos del cieo.

¿Pero, cómo? preguntará el lector. De la manera más milagrosa: el billete era falso. Qué decimos! No era ni billete, sino una acción en blanco de la compañía del Ferrocarril de Tongoy.

¿Pero, cómo las monjas se dejaron engañar? Almas de Dios, ¿Cómo habían de figurarse semejante audacia? Vieron los 500 en grandes caracteres, los billetes muy parecidos a los comunes, el aspecto del devoto muy compungido, y lo guardaron sin abrigar la menor sospecha

Por fortuna las monjas no mandaron a San Francisco los 200 pesos, evitando así al santo el bochorno de hacerlo partícipe y cómplice a la vez de un robo tan descarado.

Mientras tanto, ¿qué ha sido del devoto? Es fácil suponerlo: andará disfrutando de los cien pesos, que los habrá encontrado como de mano de monja.”

La tercera y última cita de El Progreso también tiene una referencia a las monjas. Se trata de las que atendían el hospital público, donde van a parar dos reclusas de la Casa de Corrección que se aprovechan de la pobre vigilancia de las hermanas de caridad. Así lo narra el diario, con su vara según la cual ambas mujeres parecerían representar el más bajo nivel de la moral humana:

“¡Pájaras de cuenta se fugan del Buen Pastor

Cómo no han de escaparse los ladrones que haciéndose los enfermos entran al hospital, sin que advierta nadie la jugada, si hasta las heroínas de la casa de Corrección han puesto ya con práctica esta misma treta?

Sabemos que dos de estas prójimas de quienes un refrán dice; que no hay carga más pesada que la mujer liviana, se fingieron enfermas en la Casa de Corrección y consiguieron ser llevadas al hospital.

Las hermanas de caridad las recibieron con bondad.

El capellán de la casa asistió antes que el médico, a curar el alma de aquellas desgraciadas! ¡Pobrecitas!…

Pero estaban las dos con un ataque raro; estaban mudas y el excelente sacerdote, dicen, las absolvió sub conditiones, como in articulo mortis!!

Qué tunantas!!

La pegaban en el hospital como la pegaron en la casa de Corrección.

Al día siguiente las demás enfermas dijeron a la superiora que no habían dormido, que habían sentido ruidos, y visto unos fantasmas envueltos en sábanas y otros en frazadas, paseando por la sala majestuosamente y rezando para el diablo… que habían sido espantadas, etc. etc.

Eran las de la Casa de Corrección las enfermas sin habla que tal vez buscaban como salir, aunque sea hablando al capellán en idioma claro, al decirle adiós, cuando el día antes no hablaban por la gravedad de la enfermedad!!…

Sea por amor de Dios!”