La cresta de la ola

Por J.C. Maraddón

jcmaraddon@diarioalfil.com.ar

La localidad australiana de Byron Bay se encuentra en el más oriental extremo de ese país y según el último censo no llega a los cinco mil habitantes. Está situada a casi 800 kilómetros al norte de Sydney y alguna vez tuvo su fuerte en la industria maderera, aunque actualmente la mayor cantidad de ingresos proviene del turismo, tanto de quienes practican surf en sus playas como de quienes acuden para avistar ballenas. Nadie podía prever que desde allí fuera a salir un nuevo fenómeno musical planetario, hasta esta semana, en la que el grupo Parcels, oriundo de Byron Bay, publicó el single “Overnight” con la colaboración y producción de un dúo francés que es sinónimo de éxito: Daft Punk.

Con aspecto de surfistas y ropas que parecen extraídas de un álbum de fotos de los años setenta, ellos siempre tuvieron en claro que iban a adscribir al género del funky, pero de aquel que sirvió de sustento a la música disco. Chicos de tez pálida y largas cabelleras, que bien podrían haber emergido de una comunidad hippie, se dedicaban a interpretar ritmos afroamericanos en Australia. Una melange típica de estos tiempos en los que lo local y lo global ya no existen en su estado puro.

Así como otros grupos australianos tomaron en algún momento la decisión de establecerse en Estados Unidos o Inglaterra, como escala en su trayectoria hacia el éxito, los Parcels también se subieron a un avión con la finalidad de acercarse a los polos magnéticos del rocanrol. Pero su destino no fue ni Nueva York, ni Los Angeles ni Londres. El vuelo en el que ellos se embarcaron los depositó en Berlín, la capital de Alemania, donde estos cinco veinteañeros compartieron un pequeño departamento, mientras establecían contactos que les permitieran tocar en vivo y grabar sus canciones.

Afincarse en el centro de Europa resultó ser, a la postre, una sabia decisión. Apenas un año después de radicarse en Berlín, ya se habían armado una agenda de conciertos y festivales, incluyendo la versión berlinesa del Lollapalooza. Además, la movida electrónica que caracteriza a esa ciudad terminó influyendo en el sonido de Parcels, que tomó un giro más tecno, sin perder la gracia de su rítmica original, que se adaptaba mansamente a las máquinas porque a través de ellas podía abrirse un abanico de oportunidades dentro del mercado de la música bailable, en el que decididamente se inscribieron.

En 2016 ficharon para el sello francés Kitsuné, a través del cual publicaron varios singles y algunos EPs que sirvieron para que su propuesta se hiciera conocer en ámbitos que todavía se limitaban al círculo del arte. Porque, si bien entradores, sus temas reflejan mayor preocupación por la calidad sonora que por la cantidad de gente que pueda sentirse atraída por ellos. Pero la repetición de ciertos patrones en sus piezas, hizo que en algún momento empezara a comparárselos con Daft Punk. Una simetría que, en pocos meses, los llevaría a vincularse artísticamente con esa dupla francesa que alumbra el universo de la música electrónica desde hace un par de décadas.

De ese acercamiento entre los cinco Parcels y los dos Daft Punk ha nacido el tema “Overnight”, que el miércoles fue subido a las plataformas de streaming en una acción conjunta entre dos discográficas: Kitsuné, para la que venían grabando los australianos, y Daft Trax, el sello propio de Daft Punk. La canción suena tan parecida a lo que ya venían haciendo los Parcels, como a los últimos hits de la dupla de Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter. Y la prensa especializada ha vaticinado que, con este impulso, los surfistas de Byron Bay van a subirse a la cresta de ola en menos tiempo de lo pensado.