Empresarios preocupados por la irrupción de Cristina Fernández en el frente electoral

Por Gabriela Origlia

Córdoba es la primera provincia que establece el “cable a tierra” para que la ley nacional de emprendedores -para generar empresas en poco tiempo- pueda hacerse realidad. El Ministerio de Finanzas anunció que el trámite para la conformación de una sociedad comercial podrá realizarse de forma “exprés” a través de nuevos mecanismos online.

En la inauguración del Congreso del Instituto Argentino de Finanzas (Iaef) el ministro Osvaldo Giordano planteó el tema como un logro: se podrá constituir una sociedad anónima ante la IPJ, que antes demandaba 180 días, en 15 días.

Se trata de la puesta en marcha de mecanismos de comunicación entre distintos organismos como la IPJ, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el Banco de Córdoba, o la vinculación de la Inspección con el ciudadano a través del correo electrónico.

Además, Giordano planteó la necesidad de seguir trabajando para lograr mayor certidumbre y, después de las elecciones, poder avanzar en temas claves como la reforma impositiva y la nueva ley de Coparticipación. Insistió en que la Provincia seguirá apostando a la infraestructura para mejorar las condiciones de competitividad de la economía.

En la reunión empresaria el aspecto político fue uno de los ejes. Los empresarios coinciden en la necesidad de despejar dudas sobre la consolidación de la gestión de Cambiemos para que puedan seguir las modificaciones económicas que las inversiones esperan.

Alejandro Catterberg, director de Poliarquía, abrió el juego señalando que al peronismo en las legistativas que se avecinan no le importa ganarle a Mauricio Macri sino que lo primero que intenta resolver es su liderazgo interno; a la vez que subrayó que hay un cambio generacional que “no es menor”.

Respecto del gobierno, apuntó como fortaleza la crisis del peronismo: “No hay que subestimar al peronismo; está dividido y fraccionado, hay una crisis que le da posibilidades a la gestión, pero no está terminado. Contra un peronismo unificado Macri tendría más problemas”.

También marcó que Macri que conserva un nivel de apoyo alto basada en la expectativa de un país mejor y la presencia de Cristina Fernández “a la que muchos sectores le adjudican padecimientos”.

El gobierno de Buenos Aires y CABA es para Catterberg una posibilidad para Cambiemos de avanzar sobre el voto peronista “coordinando políticas” entre ambas jurisdicciones. Adjudicó un rol significativo a la gobernadora María Eugenia Vidal: “Macri tiene un talón de Aquiles, el estigma de que es una elite que no conoce lo que pasa. Esas condiciones no se adjudican a Vidal y eso es una fortaleza”.

El presidente del Iaef Córdoba, Carlos Levy, subrayó la capacidad de gestión de Cambiemos pero advirtió que “no la puede traducir en desarrollo y crecimiento”. En esa línea enfatizó la “pesada herencia” en la que remarcó “una corrupción de un nivel nunca visto” y una “pobreza que margina a muchísimos ciudadanos”.

La preocupación de los empresarios es si en las elecciones el gobierno logrará un nivel de apoyo suficiente para profundizar su plan económico y un “proceso de transformación” que todavía siguen esperando.

La presencia de una Cristina Fernández fuerte es percibida como un “obstáculo” para que ese camino se haga. La demora de la reactivación económica es el punto frágil que los hombres de negocios apuntan y que vinculan con el riesgo que representaría una derrota en las parlamentarias.

“Un mal resultado electoral sería un problema”, completó Catterberg.

Inscripción de empresas

El trámite de inscripción de empresas anunciado por Giordano podrá hacerse online, salvo lo que respecta a la resolución final que deberá realizarse de forma presencial.

En cuanto a lo operativo, para acceder al servicio habrá que registrarse como Ciudadano Digital (Cidi) con nivel de seguridad dos o superior.

La IPJ ya tiene implementada la constitución de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) exprés, para lo cual cuenta con un modelo de instrumento constitutivo aprobado por el organismo y un trámite agilizado.

Las empresas pueden optar por este contrato con alguno de los objetos sociales ya aprobados, y deben presentar la constancia de depósito de los aportes societarios del Banco de Córdoba, la constancia de inscripción ante la Afip y el pago de la tasa de servicios correspondiente.