UNC: Carro amenaza con no inicio de clases y mira lista K

Pablo Carro, secretario general del gremio que reúne a los docentes de la UNC (ADIUC), divide su actividad en dos frentes. Por un lado, puja por obtener la mejor colocación posible en la lista de candidatos a diputados nacionales del raleado kirchnerismo cordobés mientras que, por otro, intenta instalar el conflicto salarial universitario.

El dirigente, que además oficia de titular de la CTA kirchnerista local, fue uno de los pocos representantes de Córdoba en el acto que encabezó Cristina Kirchner en la localidad bonaerense de Sarandí.

En el regreso, procuró retomar la iniciativa en el plano sindical universitario, tema que había quedado postergado detrás del protagonismo que buscó tener en el extenso conflicto de los choferes de transporte público de pasajeros.

En este sentido, el titular del modesto sindicato ADIUC lanzó un plebiscito en el que, teóricamente, consultará a la base docente universitaria sobre el plan de lucha que CONADU propone en virtud de la falta de un acuerdo paritario para el sector.

“¿Está de acuerdo en apoyar el plan de lucha de CONADU que promueve no iniciar las clases del segundo cuatrimestre en caso de no llegar a un acuerdo salarial?” es la consigna que la dirigencia sindical piensa poner en consideración de los profesores de la UNC.

Esta suerte de consulta a las bases se realiza en forma virtual en formato digital. Consta de un formulario que el docente puede llenar por internet y cuyos resultados, en teoría, serán expuestos en una asamblea general del gremio. La modalidad no deja de ser llamativa ya que es imposible de fiscalizar y no hay ninguna posibilidad de garantizar la fiabilidad de los resultados. Mucho más curioso es que los sectores kirchneristas fueron los primeros que pusieron el grito en el cielo contra la “boleta electrónica” que propuso el macrismo blandiendo esas mismas objeciones.

Si las respuestas afirmativas, como todo el mundo descuenta, resultan mayoritarias; ADIUC convocará a una medida de fuerza en el inicio del segundo semestre y, en consecuencia, no se reiniciará el ciclo lectivo. De todos modos, las huelgas convocadas por el sindicato no se caracterizan por ser masivas dado el escasísimo porcentaje de docentes universitarios que se encuentran afiliados.

En el plano político, Carro está empeñado en mantener la iniciativa. Recientemente, fue proclamado pre candidato a diputado nacional por un grupo de agrupaciones del kirchnerismo más químicamente puro. Los estudiantes de La Bisagra y sectores afines son su principal base de apoyo en esa aspiración.

Al momento de su lanzamiento, en pleno conflicto del transporte urbano, Carro afirmó que se presentaría a las PASO en el marco del Frente Córdoba Ciudadana, que forman el Partido de la Victoria, Frente Grande, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Comunista, Partido Solidario, Compromiso Federal y Partido Kolina.

Al mismo tiempo, aclaró que su pretensión podría moderarse en el caso de que existiera una fórmula de consenso que contemplara la representación de todas las tribus que forman parte de la diáspora kirchnerista.

En el fondo, la táctica de Carro consiste en entrar en la negociación con los sectores que apoyan la postulación del ex intendente de Villa María, Eduardo Accastello. El ex candidato a gobernador por Córdoba Podemos es quien corre con ventajas para lograr esa nominación.

En función de este objetivo, el dirigente docente intenta aparecer como un representante de las luchas sociales en Córdoba. “Unidad de acción en la resistencia democrática contra el ajuste, esa es nuestra primera tarea en esta etapa, articulando un gran frente social, con los sindicatos a la cabeza. Pero esta tarea es incompleta si -simultáneamente- no somos capaces de aportar a la construcción de una herramienta política electoral amplia que reúna los votos del descontento social que se expresa en las calles” dijo en el plenario que encabezó en el Salón de Luz y Fuerza. Resta conocer si su plan tendrá éxito.