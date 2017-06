Schiaretti lanza a Vigo y el resto de la lista sigue en suspenso

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

A horas del cierre para la presentación de las listas que competirán en las PASO de agosto, el gobernador Juan Schiaretti blanqueará hoy finalmente la candidatura de su esposa, Alejandra Vigo, como número dos en la lista de Unión por Córdoba.

La presentación de la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo como aspirante al Congreso de la Nación será esta tarde en un acto en el Club Sociedad Belgrano donde el PJ cordobés movilizará a mujeres peronistas de toda la provincia bajo la consigna “Somos la fuerza que hace posible los sueños”. El marco del lanzamiento no es casual. La intención es ponderar el perfil de Vigo en el desarrollo de políticas sociales y cuestiones de género anticipando además por donde ira su tarea legislativa en la Cámara Baja.

Algo parecido a lo que sucedió con la presentación de Martín Llaryora como cabeza de boleta cuando a fines de mayo el Gobernador eligió el acto de la Juventud Peronista de Córdoba (JUP) para su oficialización reforzando la apuesta de recambio generacional en el peronismo, lanzada tras la declinación de José Manuel de la Sota.

En el caso de la funcionaria provincial, si bien ya había dado señales sobre sus intenciones de competir en las legislativas y dentro del peronismo cordobés descontaban que acompañaría al Vicegobernador, hasta ahora nunca lo había admitido públicamente.

De hecho, las negociaciones y los tironeos dentro del PJ desde hace semanas se dan en realidad por los nombres que se colocarán del tercer casillero hacia abajo.

El resto de la lista sigue siendo una incógnita.

Desde que De la Sota se corrió del tablero político para dejar pasar este turno electoral, las fichas internas se movieron y el escenario en el PJ cambió. Las expectativas que tenían los hombres fieles al ex gobernador de ubicarse entre los primeros lugares de la boleta cayeron, mientras que los leales a Schiaretti cotizan en alza.

En un primer momento dentro del delasotismo daban por hecho que el actual legislador Daniel Passerini sería el candidato tres. Luego, con el correr de las semanas y con De la Sota enfocado en sus giras académicas por el exterior y ajeno al armado de la lista, las cosas se fueron modificando.

Hoy el panorama asoma así: Schiaretti priorizando la tropa propia y Passerini siendo el único delasotista que podría integrar la nómina pero en el cuarto puesto (esa fue una de las ofertas que recibió) o más atrás incluso. Si bien el peronismo se juega a lograr cuatro escaños en Diputados, el vicepresidente de la Legislatura no está dispuesto a ser relleno en la lista y su objetivo es ocupar un lugar con chances reales. En tanto, desde el schiarettismo aseguran que el mandatario provincial no se arriesgará a armar un esquema con hombres que puedan desoír sus directivas políticas y poner en riesgo su proyecto de armado nacional en el Congreso.

En sintonía con la propuesta de impulsar dirigentes jóvenes al Parlamento nacional, el titular de la Agencia Córdoba Joven Paulo Cassinerio y el intendente de Alta Gracia Facundo Torres, son dos de los que suenan con fuerza como candidatos.

Rol de Vigo

En la configuración nacional que Schiaretti diagrama para después de octubre y que incluye la refundación del PJ en la era del post kirchnerismo, su esposa aparece como una pieza clave. Sobre todo teniendo en cuenta que el Congreso quedará como uno de los escenarios más fuertes en la política nacional donde el mandatario cordobés piensa conformar un bloque peronista del interior. Vigo podría ser una de las que comande ese polo opositor garantizándole al Gobernador jugadas en tándem.

La secretaria de Equidad ya aclaró ante los suyos que su candidatura no será testimonial, está dispuesta a dejar su rol de gestión para asumir el legislativo y participar con gran protagonismo en las discusiones que se vienen: coparticipación, subsidios, esquema impositivo, entre otras.