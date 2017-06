Bullrich convierte paso por Córdoba en vidriera para Frizza

El ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, estuvo ayer en Córdoba, sumando a la seguidilla de visitas de miembros del gabinete nacional que se vienen produciendo en los últimos meses.

El titular de la cartera educativa nacional ocupó la totalidad de su jornada en Villa Carlos Paz. Sin embargo, los principales gestos afables del ministro recayeron sobre el intendente de otra localidad: Gabriel Frizza, titular del municipio de Jesús María y bendecido del Pro para integrar la lista de diputados nacionales este año.

La escenificación del apoyo nacional a Frizza llegó en un momento de medición de fuerzas entre los amarillos y sus aliados de la Unión Cívica Radical, que pretende imponer al actual diputado Diego Mestre en lugar del intendente del Pro.

Agenda educativa

Todas las actividades de Bullrich en Córdoba estuvieron ligadas a la temática del ministerio que encabeza, haciendo honor a la filosofía macrista basada en la gestión. Al margen de ello, dirigentes amarillos de todos los niveles se hicieron presentes para acompañar al ministro, quien podría convertirse en las próximas horas en el elegido del Presidente para competir contra Cristina Fernández de Kirchner en territorio bonaerense.

Entre otros referentes de la filial local del Pro, se hizo presente la senadora Laura Rodríguez Machado, quien preside la bancada del partido presidencial en la Cámara Alta del Congreso. Además, también estuvieron las legisladoras provinciales Soher El Sukaria y Viviana Massare.

Fuera del equipo amarillo, también estuvieron presentes en la inauguración del edificio del IPEM 359 de Carlos Paz el gobernador Juan Schiaretti y el ministro provincial de Educación, Walter Grahovac, además del intendente local, Esteban Avilés, quien le entregó a Bullrich la distinción de huésped de honor.

Por la tarde, el ministro presidió la 81° Asamblea del Consejo Federal de Educación, en la que participaron ministros y representantes de las carteras educativas de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los funcionarios repasaron los programas y políticas que el ministerio nacional viene llevando a cabo en interrelación con los distritos provinciales. Además, se discutió sobre iniciativas federales del Ministerio, como el proceso Compromiso por la Educación, el Plan Maestro y la propuesta de modificación de la enseñanza secundaria.

Tono preelectoral

Las actividades del ministro no pudieron escapar a la coyuntura electoral del momento, a tan sólo tres días de la definición de candidatos para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Para el propio Bullrich, estos días son definitorios, ya que podría encabezar el tramo de senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires y medirse, eventualmente, con la expresidente Fernández de Kirchner, en una batalla clave para la construcción de poder y de legitimad del oficialismo nacional.

Pero también son definitorios para la supervivencia de la coalición Cambiemos en Córdoba, donde el tironeo entre macristas y radicales parece no tener una solución de consenso por estas horas.

Asumiendo la legitimidad que le otorga conducir la primera magistratura del país, los amarillos decidieron imponerles severas condiciones a sus aliados boinas blancas, postulando a dos hombres para completar el “cupo masculino” de las primeras cuatro bancas (las más seguras para Cambiemos). De esta manera, el actual diputado Mestre se vería relegado a una riesgosa quinta posición, por detrás de los macristas y de dos mujeres radicales.

En este contexto, los gestos de Bullrich no son inocentes, puesto que sería el intendente Frizza quien ocupe la mentada tercera banca que el mestrismo ambiciona. El acompañamiento al jesusmariense replicó el apoyo de otros miembros del ejecutivo nacional, como ya hizo entre otros el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.

Además, con su paso por Córdoba, Bullrich intenta mantener en alto la imagen del gobierno nacional, como parte de la estrategia que ya trajo a tierras mediterráneas a otros miembros del gabinete nacional, como el ministro Frigerio, la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Transporte, Guillermo Dietrich.