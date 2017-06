UEPC recibe a E. Bullrich con “escuela itinerante” de Ctera

Tras casi dos meses de paz entre la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el gobierno provincial, los maestros cordobeses volverán a protestar hoy, a través de la Escuela Itinerante que, organizada por Ctera, recorre las distintas provincias del país.

En este caso, el eje de la protesta está enfocado en el gobierno nacional, al que los docentes acusan de incumplir la Ley de Financiamiento Educativo con la no convocatoria a una Paritaria Nacional Docente.

En simultáneo, el titular de la cartera educativa nacional y blanco de las mayores críticas de los sindicatos docentes, Esteban Bullrich, estará en Córdoba, como parte de los sucesivos desembarcos de funcionarios nacionales, con miras a los comicios legislativos.

Ministerio sin maestros

Desde que en la década de los 90 el gobierno nacional transfirió la competencia institucional en materia de enseñanza inicial, primaria y secundaria a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el ministerio de Educación y Deportes de la Nación se quedó sin escuelas ni maestros a cargo. Las únicas dependencias que permanecieron bajo su influencia directa fueron aquellas de educación superior, aunque con todas las particularidades que el régimen de autonomía universitaria conlleva.

Sin embargo, la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner, inauguró la denominada Paritaria Nacional Docente, en la que las centrales docentes, los ministros de Educación provinciales y la cartera educativa nacional acordaban una base mínima para el salario inicial docente.

El mecanismo fue pensado como una manera de reducir desigualdades entre regiones y de evitar atrasos salariales extremos. Sin embargo, en la práctica, esa paritaria no fijaba ningún salario, sino que éste era discutido con posterioridad en nuevas negociaciones en cada una de las provincias.

A partir de este año, el gobierno nacional decidió no convocar a dicha paritaria, para dotar de flexibilidad a los gobiernos provinciales en la negociación con los gremios docentes. Esto formó parte de la estrategia del ejecutivo nacional para desacelerar las expectativas inflacionarias.

La medida irritó a los gremios, que sindicaron la medida como parte del “ajuste macrista”, y especialmente a la dirigencia de las centrales nacionales como Ctera, que vieron considerablemente disminuido su poder de influencia e intermediación.

Aun cuando la mayoría de los distritos había ya sellado sus propios acuerdos salariales o estaba en vías de hacerlo, Ctera decidió en abril pasado montar la denomina Escuela Pública Itinerante, un espacio simbólico de protesta que, tras una estadía en la Capital Federal, recorrería el resto de las provincias.

Tras peregrinar por provincias del noreste argentino, la Escuela Itinerante llega hoy a Córdoba, de la mano de UEPC, filial local de Ctera. Ésta estará montada en la ex Plaza Vélez Sarsfield y permanecerá abierta hasta el sábado inclusive. El sitio permanecerá abierto de 9 a 20 horas todos los días y, según los organizadores, “de dictarán charlas y conferencias, y se desarrollarán espectáculos artísticos y musicales, talleres y actividades para toda la familia”.

El montaje coincidirá con el arribo a Córdoba del ministro Bullrich, sindicado como el responsable de no convocar a la paritaria nacional docente. Bullrich, quien ya desempeñó el mismo cargo en el gobierno de la CABA, suena por estos días como el posible cabeza de lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires en representación de Cambiemos. De confirmarse, el ministro podría tener que enfrentar electoralmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El desembarco de Bullrich a Córdoba se enmarca en una sucesión de visitas que distintos funcionarios nacionales realizan a la provincia mediterránea que le dio a Mauricio Macri el triunfo definitivo en el balotaje de noviembre de 2015. Los titulares de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Transporte, Guillermo Dietrich, de Defensa, Patricia Bullrich, y de Interior, Rogelio Frigerio, han sido otros de los emisarios de la gestión nacional.

Bullrich se encontraría hoy con su par cordobés, Walter Grahovac, para hacer un seguimiento de emprendimientos conjuntos entre ambos ministerios. El titular de la cartera educativa cordobesa es sindicado por dirigentes como un posible relevo de Bullrich en el ministerio nacional, en caso que el actual ministro acceda al Senado en los próximos comicios.