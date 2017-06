Guzmán, con proyecto nuevo en feriado

El diputado nacional Andrés Guzmán se mostró ayer exultante en las redes sociales, al concluir la elaboración de un nuevo proyecto de ley. A pesar de su corto mandato (Guzmán asumió por renuncias de otros diputados recién el año pasado), el cordobés ha intentado sacarle utilidad a su banca.

Periodista: Veo que el diputado (Andrés) Guzmán está muy contento con su nuevo proyecto.

Informante Legislativo: Así es. Ya le fue muy bien con la tarifa especial para pacientes electrodependientes, y ahora está entusiasmado con el nuevo proyecto.

P.: ¿De qué se trata?

I.L.: Busca la creación de un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable de Grandes Áreas Urbanas, es decir, de los “nuevos conurbanos” del interior del país: el Gran Salta, La Plata, San Miguel de Tucumán, el Gran Mendoza, el Gran Rosario y el Gran Córdoba.

P.: Muy interesante. Guzmán busca dejar un legado en su breve paso por la Cámara.

I.L.: Y también busca permanecer en la Cámara, no se equivoque.

P.: ¿A qué se refiere?

I.L.: Guzmán buscará formar parte de la lista de Unión por Córdoba.

P.: Pero los principales lugares ya tienen nombres y apellidos casi definidos: (Martín) Llaryora, (Alejandra) Vigo, (Daniel) Passerini…

I.L.: Tal cual, pero quedan lugares vacantes en la cuarta, quinta y sexta posición… Y no me mire con esa cara, los tres precandidatos que usted me nombró buscarían otras posiciones en el 2019, por lo que los candidatos de “más abajo” también tienen chances de entrar.

P.: Bueno, si Guzmán ya lo logró una vez, quién le dice…

I.L.: Tal como usted dice.