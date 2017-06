Agónico intento radical por resistir al PRO en la lista

Por Alejandro Moreno

El radicalismo cordobés hace por estas horas los últimos y desesperados intentos por calmar el voraz apetito del PRO, que exige la cabeza de la lista de diputados nacionales y resignar a la UCR al cupo femenino, en los primeros cuatro expectables.

El jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, tiene prevista en su agenda la visita de Ramón Mestre. El intendente de Córdoba irá a reclamar por la visibilidad electoral de su hermano Diego, a quien el PRO quiere colocar en el quinto lugar de la lista. La empresa parece difícil.

El PRO pretende que el actual diputado nacional y ex árbitro Héctor Baldassi lidere la lista de Cambiemos, y que el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza, vaya en el tercer renglón. De esa manera, a la UCR le quedarían para rellenar los espacios dos y cuatro, para dos mujeres, por imposición del demagógico cupo femenino. Soledad Carrizo sería una de las favorecidas, y la otra Brenda Austin, aunque los macristas hasta pretenden involucrarse en las decisiones radicales haciendo fuerza por la aguadista (o sea una mestiza entre UCR y PRO, Elisa Caffaratti).

Diego Mestre, el niño de sus ojos para su hermano Ramón, quedaría confinado al quinto lugar, que sólo se convertirá en una banca si Cambiemos gana por una diferencia tan importante que pueda ahogar con su cociente número cinco a la cantidad de votos de la tercera minoría. Muy complicado.

Mestre, el intendente, en estos días intensos no tiene contacto con casi nadie del radicalismo cordobés y cuando se comunica con sus correligionarios lo hace a través del presidente del Comité Central, Alberto Zapiola. Por ello, no está claro con qué armas irá Mestre a Buenos Aires para intentar doblegar la resistencia del PRO.

La amenaza de ir a las PASO si no hay acuerdo parece más que nada destinada al corazón de la militancia. ¿Puede animarse Mestre a una elección interna en Cambiemos? ¿Dónde lo dejaría una derrota pensando en 2019? ¿Cuánto contaminaría esa interna a la consulta popular que quiere realizar el mismo 13 de agosto?

Tampoco conmovería a Peña la impugnación judicial que hizo el grupo Identidad Radical (becerrismo) al Reglamento de la alianza por no adoptar el sistema proporcional para el reparto de las candidaturas. Después de todo, es un acuerdo entre los tres partidos políticos que cortan el bacalao (UCR, PRO y Frente Cívico; ya que el cuarto aliado, Coalición Cívica-ARI es sólo un relleno).

Mientras tanto, también hoy habrá una sesión del Comité Central para discutir lo que está viviendo el radicalismo. La idea apalancada por Identidad Radical y por Fuerza Renovadora (nicolacismo) es insistir con la decisión del Congreso Provincial de romper la alianza si las condiciones no satisfacen a la UCR. Fundamentalmente rechazan los radicales que el histórico partido radical lleve como primer candidato a diputado nacional a un dirigente extraño, como Baldassi. Tampoco, que el primer candidato radical masculino vaya quinto. ¿La UCR, reserva del cupo femenino?