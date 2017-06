Marín postergó protesta hasta el jueves

Marcelo Marín, el delegado de Aucor que comandó el paro de choferes que por nueve días paralizó el servicio de transporte urbano en Córdoba, dio marcha atrás ayer con la convocatoria que había realizado para hoy frente a la sede de UTA para reclamar por las reincorporaciones de los trabajadores despedidos.

Mediante un comunicado dijo que, por pedido de sus compañeros afectados, se esperará a la resolución que tome el Ministerio de Trabajo el día miércoles que “de no ser favorable nos autoconvocaremos a el día jueves a las 9.30 en la puerta de nuestro gremio” señaló.

Vale recordar que la suerte de los 207 cesanteados quedó en manos de la UTA Nacional que asumió la negociación en Córdoba, desde donde repudiaron siempre la movida iniciada por el díscolo delegado.

“Fueron puestos entre las cuerdas por delegados irresponsables, con motivaciones políticas manifiestas”, había dicho Roberto Fernández titular de UTA Nacional la semana pasada. “Buscaremos la manera de reincorporar a todos. Entiendo el nerviosismo de Mestre, pero él no es un empresario. Voy a buscar el diálogo con todos los empresarios y que no haya tantos despidos”, señaló el mandamás de los conductores de todo el país.