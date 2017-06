La pelea por la novena banca

Por Marcos Duarte

Hay coincidencia entre analistas y observadores que los próximos comicios legislativos tendrán como principal atractivo la lucha entre Unión por Córdoba y Cambiemos por el primer puesto. Sin embargo, hay un segundo pelotón de contendientes que se prepara para protagonizar una carrera igual de disputada por el tercer puesto.

Estos últimos tienen como principal objetivo conseguir un lugar en la cámara de diputados de la nación. En la previa, ocho de las nueve bancas que se renuevan en nuestra provincia serán ocupadas por representantes de las dos fuerzas principales. La denominada “novena banca” puede ser para la coalición que obtenga el triunfo o para la formación que obtenga el tercer puesto.

Es por esto que, finalizado el plazo para inscribir alianzas, la mayoría de los partidos minoritarios buscaron asociarse en función de generar listas lo más competitivas posibles. El próximo 24, algunos partidos que no conformaron coaliciones pueden sumarse a la pelea.

Por izquierda

El Frente de Izquierda y los Trabajadores arranca como favorito para ocupar el tercer escalón del podio. La coalición de izquierda formada por el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) consiguió, luego de intensas negociaciones que llegaron a buen puerto sobre la hora, conformar una lista unitaria evitando la competencia en los primarios o, en el peor de los casos, la ruptura del frente.

La lista del FIT estará encabezada por Liliana Olivero, dirigente de Izquierda Socialista, quien será secundada por un referente del PTS que (Laura Vilches o Javier Musso). El tercer lugar será ocupado por Eduardo Salas, del PO.

La diáspora K

El kirchnerismo cordobés inscribió elFrente Córdoba Ciudadana cuyo principal objetivo es contener a los dirigentes y grupos que todavía permanecen leales al espacio de la ex presidenta. La forman los partidos que orbitaron alrededor del desaparecido FpV: Partido de la Victoria, Compromiso Federal, Partido Comunista, Encuentro, Frente Grande, Kolina y Partido Solidario.

Lo más probable es que el ex candidato a gobernador por Córdoba Podemos, Eduardo Accastello, termine ocupando el primer lugar en la lista. De todos modos, dirigentes como Carlos Vicente (Nuevo Encuentro), Pablo Carro (docente universitario apoyado por agrupaciones estudiantiles como La Bisagra) y Cecilia Merchán (La Colectiva) resisten esta posibilidad y amenazan con dirimir en las PASO.

Progres

Agrupaciones de centroizquierda que rompieron con el juecismo y pasaron por el Frente Amplio Progresistas anotaron su alianza bajo el nombre de Somos. Libres del Sur, el Partido Socialista, el Partido del Trabajo y el Pueblo, el Partido Intransigente y Unidad Popular buscaran representar lo que, en su jerga, denominan el “tercer espacio”.

En un principio, buscaron un acercamiento con el concejal Tomás Méndez, pero el ex conductor terminó desistiendo de su postulación a la cámara baja. El acuerdo al que arribaron contempla a la legisladora provincial Liliana Montero como cabeza de lista seguramente acompañada por el socialista riocuartense Roberto Birri.

El GEN, partido de Margarita Stolbizer, intentó disputar en las PASO dentro de este espacio, pero los demás partidos rechazaron esta posibilidad. Finalmente concurrirán solos (ver aparte).

Izquierda bis

Los partidos de izquierda que no forman parte del FIT inscribieron la alianza llamada “Izquierda al Frente por el Socialismo”. El MST-Nueva Izquierda y el Movimiento Avanzada Socialista (MAS) intentarán colarse en la pelea con Luciana Echeverría y Eduardo Mulhall como cabezas de lista.

Sin Alianzas

Además de los anotados, se espera que los partidos que concurren sin formar coaliciones se sumen a esta lista. El Encuentro Vecinal Córdoba que orienta el legislador provincial Aurelio García Elorrio seguramente será de la partida luego de descartar un entendimiento con Primero la Gente de Sebastián García Díaz.

En la formación ADN se barajó el nombre del ex conductor televisivo Max Delupi como candidato sustituto de Tomás Méndez pero no hay certezas de su participación en la elección.

Margaritos en soledad

El GEN, partido que orienta nacionalmente Margarita Stolbizer, decidió romper con la coalición que formaba con el Partido Socialista y Libres del Sur y concurrir a las elecciones de octubre con lista propia.

“El Partido GEN ha resuelto ir a las elecciones legislativas con lista propia de candidatos luego de no permitirsenos confrontar con una lista en las PASO del frente de centroizquierda”. Con estas palabras, los margaritos cordobeses dieron por concluidas las negociaciones que mantenían con sus tradicionales socios electorales.

El núcleo del conflicto se desató cuando el Partido Socialista y Libres del Sur acordaron conformar un frente electoral con otras agrupaciones que llevaría a la cabeza a la actual legisladora Liliana Montero.

En un principio, los miembros del GEN plantearon la posibilidad de enfrentar esa candidatura en las PASO pero recibieron una negativa rotunda de parte de los otros miembros de la alianza.

“Somos Progresistas y opositores a Macri, pero eso no significa que estemos dispuestos a volver al pasado para cambiar el gobierno. No queremos este ajuste salvaje, pero tampoco la corrupción, por eso no podemos compartir la lista con dirigentes que no han hecho la autocrítica necesaria y siguen hoy reivindicando al gobierno Kirchnerista y militando para que vuelva Cristina” afirmaron los margaritos en obvia referencia al pasado de Montero como legisladora del bloque kirchnerista en la Unicameral.

En este sentido, confirmaron que presentarán su propia nómina y tratarán de superar el piso mínimo que exige la ley en las PASO de agosto.