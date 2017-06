Frente Cívico insiste con Juez gobernador

El periodista llamó al dirigente juecista para preguntarle sobre el encuentro del Frente Cívico en Unquillo, el sábado al mediodía. Los seguidores del embajador en Ecuador se reunieron en el club Unión sin su máximo jefe, pero de todos modos ratificaron lineamientos claves para el futuro del partido.

Periodista: ¿De qué se trata en una reunión juecista sin Juez?

Dirigente juecista: No nos subestime. Somos una agrupación política con historia y tenemos una dinámica al margen de Luis Juez, quien por supuesto es nuestro máximo referente y a quien queremos ver algún día gobernador de la provincia de Córdoba. Porque cuando eso ocurra, la historia de corrupción de esta provincia se va a terminar y …

P.: Espere, espere. No me haga discursos a mí. Mejor cuénteme qué trataron en el plenario de Unquillo.

D.J.: Es que en primerísimo lugar se ratificó la candidatura a gobernador de Juez. Así ya fue anticipado en anteriores ocasiones. Mire que nos tenemos fe, porque en el espacio de Cambiemos no hay un candidato indiscutido. Antes podía ser Ramón Mestre, pero ya no. Y no me venga con Héctor Baldassi… También se habló en Unquillo el dato del inminente regreso de Juez a la Argentina para tomar un compromiso en el gobierno nacional.

P.: Lo cual le vendría bien a más de uno en su partido.

D.J.: Y sí, para qué le voy a negar eso.

P.: ¿Y quiénes estuvieron en Unquillo?

D.J.: El anfitrión fue Germán Jalil. Pero anote que también estuvieron el presidente del partido, Ernesto Martínez, el vicepresidente Walter Gispert y los diputados del Parlasur, Walter Nostrala y Humberto Benedetto.