Anuncios para todos y todas en la industria automotriz

Por María Cayre

Entre algunos anuncios interesantes de esta semana,como lo son la aparente re-estructuración que se viene en el mapa de ministerios nacionales (mediante el cual se pretende convertir los ministerios de AgroIndustria, Ambiente, Comunicaciones, Finanzas y Turismo en Secretarías de Estado), o la puesta en marcha del “Plan Federal Minero”, firmado entre el presidente y varios gobernadores, dos conceptos se repitieron con mucha frecuencia en los medios de todo el país: automotrices y juicios laborales.

Sin lugar a dudas el sector automotriz fue el gran actor de esta semana y dió mucha tela para cortar con anuncios de todo tipo y color, en particular, con respecto a la Provincia de Córdoba.

Empecemos por los anuncios de las grandes terminales. Por un lado, Fiat confirmó que está a punto de finalizarla inversión de US$ 500 millones que comenzó en 2016 en su planta cordobesa y que le permitirá comenzar a producir su nuevo Proyecto X6S cerca de fin de año, lo que genera gran expectativa entre los autopartistas que pertenecen a esa cadena productiva. Por otro lado, la francesa Renault anunció que desde octubre sumará 700 operarios en su fábrica de Santa Isabel para la fabricación de sus nuevos modelos Logan y Sandero (la búsqueda laboral ya está circulando entre los grupos de Whatsapp y redes sociales). Renault contará con una nómina de casi 2.000 empleados en Córdoba incluyendo estas nuevas altas, y en el2018 tiene previsto, además, lanzar la fabricación en Santa Isabel de las tres nueva pick-ups del segmento mediano: la Alaskan, la NP3000 Nissan Frontier y la Mercedes Benz Clase GLT. La gran estrategia del sector es imponer a la Argentina como un gran polo de fabricación de pick-ups a nivel regional. Contamos con el éxito de la Toyota Hilux y en la segunda mitad del próximo año se espera ya vera la venta la Nissan Frontier.

En este contexto de buenos anuncios para el sector, ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) publica un informe alentador: la actividad metalúrgica experimentó en abril un aumento de la producción del 0,3% interanual. Si bien el número es mínimo, es la primera vez desde la asunción del gobierno de Macri que la actividad da signos positivos; además la capacidad instalada se muestra por arriba del 55% que es el mayor nivel de utilización desde noviembre pasado.

Entre la buena racha de anuncios que cosecha el sector, el Gobierno nacional aplicó una rebaja del 35% en el arancel de importación de automoviles eléctricos, quedando la tasa para importar entre el 0% al 5%. Gracias a esta reducción, hoy algunos modelos ecológicos se encuentran en el mecado al mismo precio que los nafteros o gasoleros de la misma gama (por ejemplo el Toyota Prius) y se espera que otros modelos busquen insertarse en el mercado argentino.

Por otro lado, en vistas de la importancia del sector para la región y las inversiones que se vienen realizando,el Secretario de Industria de la Provincia, Pablo de Chiara, presentó esta semana junto con los referentes sectoriales y en acuerdo con la Universidad Blas Pascal, los lineamientos de un proyecto de Diplomatura Automotriz para desarrollar una oferta académica específica que cubra las exigencias que se devienen en el rubro.

Y seguimos sumando anuncios. El Gobierno nacional decidió prorrogar hasta fin de año un incentivo fiscal a los metalúrgicos conocido como “Bonos de Bienes de Capital” que debería vencer el 30 de junio. Este bono es una devolución del 14% de la facturación para aquellos que fabriquen bienes de capital y se operativiza mediante un bono fiscal para cancelar impuestos contra el fisco.

Y ya que estamos de anuncios varios, también vamos a tener un plan canje para camiones, se espera que sea para unidades de más de 30 años que puedan entregarse para chatarra, y a cambio recibir un aporte económico y un subsidio de tasa otorgado por el Ministerio de Transporte para tomar un crédito y adquirir uno nuevo.

Sin embargo, no todo es color de rosas. Esta semana la UIA presentó al ministro Cabrera un crítico estado de situación de la industria, demandando medidas de fondo para apuntalar al sector. Los industriales reclaman mejoras sustanciales en las condiciones macro para apuntalar la competitividad, mejoras impositivas, en la infraestructura, en las herramientas de fomento al sector y en las condiciones laborales. Esto último es un tema clave y candente en la agenda presidencial ya que hace una semana el presidente cruzaba duras críticas con el diputado Hector Recalde,acusándolo de liderar la mafia de los juicios laborales. Ante estas declaraciones, varias cámaras empresariales salieron a respaldar al presidente avalándolo para librar una batalla que involucrará a distintos actores del gobierno, el sector empresarial y los gremios. No caben dudas que en breve empezaremos a ver el apoyo explícito de todo el arco empresarial en este reto, sin embargo, el tema de la “industria del jucio laboral”, quedará muchos titulares en las próximas semanas, sabemos que no será un escollo nada fácil de solucionar.

BENEFICIO DE LA SEMANA

