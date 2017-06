Reglamento Cambiemos para PASO reabrió heridas en UCR

El Reglamento de Cambiemos para las PASO, presentado junto con la inscripción de la alianza en la medianoche del miércoles, no le da paz a los socios, en especial a radicales y macristas, principales protagonistas de la pelea por las candidaturas a diputados nacionales. En el mestrismo hasta se escucha que podría romperse la flamante alianza.

Cambiemos en Córdoba tiene cinco integrantes: UCR, PRO, Frente Cívico (hasta aquí los actores principales), Ucedé y Coalición Cívica-ARI (los de reparto); a última hora Unión por Córdoba se quedó con otros dos que iban a formar parte de esa alianza: Vecinalismo Independiente y Unión Celeste y Blanco. Así quedó inscripto en la Justicia Electoral Federal.

Este primer paso, de todos modos, no está completo. El Reglamento sigue siendo discutido y los apoderados de los principales partidos creen que pueden discutirlo hasta el lunes 19 para llegar a un acuerdo.

Las reglas para las PASO causaron alguna sorpresa porque se aplicó un sistema mayoritario por el cual la lista que obtenga más votos se ganará los tres primeros candidatos a diputados nacionales y la segunda, el cuarto. Si hay más listas participantes de las PASO, no habrá nada para ellas, así termine la tercera a decimales de la segunda. Esto significa que no se utilizará el tradicional sistema D’hont. Además, habrá un piso del 30 por ciento, el denominado umbral electoral, para ganarse el derecho a acceder al reparto de listas. Y, para completar el cuadro, se permitirán las listas mixtas, por lo que podrá haber macristas y radicales compartiendo espacios.

Estas eran las pretensiones del PRO, que puede darse por satisfecho con el acuerdo, al que ahora debe resistir por cinco días más, porque los radicales podrían querer algunas modificaciones de último momento.

En la UCR hubo críticas al Reglamento porque si una lista saca el 49 por ciento de los votos igual coloca el número cuatro (y hasta ese lugar estarán los expectables). Temen una derrota ajustada que les pague menos de lo que podrían conseguir con el sistema proporcional. Pero podrían verlo de otro modo: si ganan, obtendrán las tres primeras candidaturas, como manifestó el Congreso Provincial que debía tener la UCR (y es difícil imponer el primer argumento con un criterio derrotista).

En la UCR hay dos listas en carrera. La aprobada por el Congreso Provincial (con el apoyo mestrista, nicolacista, angelocista y de Asamblea Radical) y la del núcleo Identidad Radical. La primera es encabezada por Diego Mestre, y la segunda por Dante Rossi.

Las reglas de juego para las PASO perjudica a la lista de Rossi y a cualquier otra que se presente (hay un fantasma de nómina de la mini-alianza Negri-Aguad) porque saliendo terceras no consiguen nada e, incluso, porque pierden la capacidad de daño (aunque sea para negociar) que significaba poder restarle votos al mestrismo.

1912

Anoche continuaban los conciliábulos y trascendió que Identidad Radical irá a la Justicia a protestar por el Reglamento. “El sistema resuelto vulnera la voluntad popular, ya que tergiversa la distribución y la porcentualidad expresada en las urnas, además de constituir un retroceso de 105 años respecto a la legislación vigente, pues vuelve al sistema de lista incompleta aplicado por la Ley Sáenz Peña de 1912”, advierten los becerristas.