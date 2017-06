Racing piensa en sus elecciones, sin candidatos

Por Federico Jelic

Se avizora un horizonte institucional diferente por Nueva Italia, a pesar de que aún en lo deportivo deambula en ese calabozo infernal llamado Federal B. Pero en los escritorios la salud de Racing encontró progresos, dejó de ser un paciente con pronóstico reservado para convertirse en uno que puede ser dado de alta que con cuidados ambulatorios, y que no corre mayores riesgos de otra internación.

El concurso preventivo marcha armoniosamente. Ya se abonó la primera cuota por más de 300 mil pesos, y para este 2017 la cifra incluso sería menor con relación al compromiso y a las obligaciones con la Justicia. Encaminado pero no del todo estable.

Desde 2014 “La Academia” transita por Tribunales, con cierta tranquilidad. Sin embargo, el juez Carlos Tale, quien entiende de la convocatoria de acreedores, ya le manifestó a la Intervención que hoy conduce los destinos de la entidad que en un lapso no mayor a 12 meses podría haber convocatoria a elecciones en pos de devolverlo a los socios. ¿Hay nombres interesados?

Pasando la inactividad

Racing sobrevivió a su invierno, paradójicamente, cuando termina el otoño y en días nomás arranca la estación más fría del año. Pero en el fútbol, los climas son inversos en tiempos. Es que para los equipos que militan en el Federal B, la parte glaciar comienza cuando se queda eliminado de la competencia. Entonces, “La Academia” tuvo que esperar casi nueve meses para volver a la actividad, y de esa forma, generar recursos. Quedó fuera de competencia en noviembre y recién el mes que viene se retoma el campeonato. Un torneo leonino, inentendible, cruel y deficitario por donde se lo mire.

Queda claro que en Nueva Italia el fútbol es el principal motor económico, generador de fondos para mantener el pulso estable en tiempos de crisis. En ese sentido, el contadot Gustavo Rubin se las tuvo que ingeniar en pos de mantener el orden y de que las cuentas no presenten desbalances peligrosos.

Para pasar el invierno, fue vital primero la venta de tres juveniles a Atalaya por 600 mil pesos: Ezequiel Pomba, Panicheli y Casas. A su vez, un prometedor valor emigró a filas de San Lorenzo. Más allá de algunos préstamos, las arcas recibieron cierto alimento, haciendo ameno los tiempos inactivos. Del plantel actual, se abonaron becas tratando de retenerlos, siendo poco pero al día, y entonces las deudas no llovieron copiosamente como en otras épocas.

Juicio arreglados

Lo trascendente es que en los pasillos de Tribunales sí pudo Racing ganar un torneo. Lo más vinculante tiene que ver con el saneamiento de deudas post concursales, sobre todo con la del ex DT Luis Islas. Se arregló en poco más de 600 mil pesos su juicio, a pagar en cuotas, poniendo final feliz a una ardua y complicada negociación. Además, vale aclarar que semanas atrás se saldó completamente el juicio del doctor Vicente Cerezo, despedido sin causa en 2006 en la gestión de Mariano Masena y Jorge Petrone. En ese caso, se abonaron 200 mil pesos, que sumados a los 120 mil otorgados de la deuda privilegiada, ese viejo dolor de muela dejó de molestar.

Es preciso destacar que aquel reclamo de Cerezo, patrocinado por el abogado Pablo Lascano, fue el impulsor del concurso preventivo para la dirigencia, después que el mandatario en ese entonces Fabián Novack no aprovechara el aporte extraordinario de Petrone de 400 mil pesos para dicha deuda, destinando esa cifra al plantel y al socio Ricardo Bondio, prestamista en esa gestión.

Sin Islas ni Cerezo, de los juicios onerosos quedan pendientes las demandas de AFIP y del ex DT Atilio Oyola, hoy en cursos de capacitación en escuelas de fútbol de China.

Está claro que también hay algunos pasivos del giro ordinario de la Intervención y otros asuntos a estructurar y negociar. De todas formas, Tale entiende que de mantenerse la conducta austera y precavida, en Racing puede haber elecciones en corto plazo, cuando el año pasado era apenas una ilusión.

Sin candidatos

La arena política en Nueva Italia luce inactiva y desolada. Desde que fue desplazado de su cargo, solo el ex titular Manuel Pérez junto al abogado Mario Petito y un grupo de socios intentaron armar un frente de conducción, sin éxito. El anterior interventor Félix Quiróz nunca permitió alianzas. Por eso, desde la acefalia de gobierno social y estatutario, solo la gente de “Por un Sancho más lindo” mantuvo latente la llama de la concordia. Este grupo reunió a los socios, ex jugadores y dirigentes en dos eventos (cumpleaños del club y otro con fines recaudatorios en pos del sistema lumínico), aunque lejos mantienen la aspiración de conformar una comisión directiva. O al menos así se presentan, con la excepción de Carlos “Bachi” Villarreal, quien siempre estuvo cercano a la Intervención y a anteriores gestiones.

Por ahora no hay apellidos o candidatos. Armando del Río ya denegó esa posibilidad al igual que Sergio Martínez, por más que ambos garantizaron su apoyo desde afuera al que sea elegido. Antonio Ruiz no reúne todo el consenso. Al final la intención de Talleres o de Pachuca de México de desembarcar quedó trunca o solo fueron rumores y sondeos, por lo que el hincha y socio de Racing debe entender que si pretende sacar adelante a sus colores, debe comprometerse desde otro costado. Caso contrario, serán empresarios o representantes quienes puedan caer con alguna idea.

Tale tampoco le cerró la puerta a los gerenciamientos o concesiones. O a la instrumentación de alguna figura que permita el ingreso del capital privado sin perder el club la naturaleza de Asociación Civil. La cuenta regresiva ya empezó y el cronómetro está en marcha. Por cierto, ¿Qué hay de cierto de alguna presentación del ex jugador del club Mauro Menseguéz, junto a su hermano Juan Carlos (El “Rayo”, ex River y Wolfsburgo de Alemania) acompañado de un grupo inversor? El despacho del juez está abierto a visitas. El expediente del concurso también.