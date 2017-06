PJ y Cambiemos aprobaron ley de servicios esenciales

La Legislatura aprobó ayer la ley que garantiza la prestación mínima de servicios esenciales cuando hay paros. La norma salió con 57 votos a favor y 5 en contra (8 ausentes) con el respaldo de la mayoría de los legisladores del peronismo y de Cambiemos. La nueva ley determina que los gremios que vayan a decretar un paro deben hacerlo con una anticipación de cinco días, y garantizar la prestación de servicios mínimos.

El proyecto de ley fue enviado por el gobernador Juan Schiaretti, como consecuencia inmediata de la salvaje huelga realizada por los choferes del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba durante más de una semana.

El presidente del bloque Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez, aseguró que el derecho de huelga está garantizado, pero remarcó la necesidad de permitir también que los vecinos puedan trabajar, educarse y recibir atención médica durante los conflictos sindicales. La reciente crisis, en ese sentido, según el peronista demostró que “el transporte es un servicio esencial”.

Según Gutiérrez, con esta ley se está “dignificando al movimiento obrero organizado, que va a seguir siendo la columna vertebral de nuestro partido”.

En el bloque peronista hubo tres faltazos. A la sesión no concurrieron los sindicalistas José Pihen (titular de la CGT) e Ilda Bustos (de los Gráficos), y tampoco el ex kirchnerista Ricardo Vizzani. Todos ellos participaron de la manifestación de los cuerpos orgánicos de los gremios que se oponían a la ley. La protesta frente a la Legislatura tuvo baja intensidad, a diferencia de otras ocasiones.

Por el bloque de la UCR, Orlando Arduh celebró que Unión por Córdoba impulse una iniciativa para “garantizar un normal servicio a los ciudadanos”.

El juecista Juan Pablo Quinteros reconoció que hay una discusión en torno al contrapunto de derechos a ejercer, pero afirmó que por eso mismo “queremos dotar de herramientas tanto a quienes quieren manifestarse como a quienes se ven afectados por otros”.

En contra votaron tres legisladores del bloque Córdoba Podemos (Vilma Chiappello, Liliana Montero y Martin Fresneda), Adolfo Somoza del Frente Cívico y Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal Córdoba. Manifestaron su rechazo, pero se retiraron del recinto los izquierdistas Eduardo Salas, Ezequiel Peressini y Laura Vilches.

García Elorrio calificó a la ley de “tribunera” e “inconstitucional”, por lo que le auguró un “recorrido corto”. Para el vecinalista, se legisló por encima de lo que permite el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El juecista Somoza consideró que “este proyecto no representa la solución del problema”. Y el kirchnerista Fresneda expresó que “no podemos resolver con leyes inconstitucionales las incompetencias de algunos dirigentes”.

El bloque Córdoba Podemos encabezará una presentación ante la Justicia en los próximos días, para que se declare la inconstitucionalidad de la ley.

La Ley de regímenes de garantías mínimas propone la incorporación en el Código de Convivencia Ciudadana de una figura que tipifique acciones que puedan atentar contra la normal prestación de los servicios públicos. Puntualmente, establece en su primer artículo que “cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales a la vida, la salud, la seguridad, la justicia, el acceso a la energía eléctrica y gas y al agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales (ley Nº 25.877), relaciones de empleo público o prestaciones de servicios públicos, deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente ley”.