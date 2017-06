Kirchnerismo resucita a Accastello

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

En cumplimiento con los plazos del cronograma electoral las distintas fuerzas políticas que se subirán a las elecciones este año, debieron como primer paso formal inscribir sus alianzas.

Lo que viene luego, en diez días específicamente, es la oficialización de la nómina de candidatos. Recién ahí se conocerá con certeza quienes se enfrentarán en las urnas por las nueve bancas que Córdoba renueva en Diputados. Mientras tanto, sobre todo en aquellos espacios donde las cabezas de listas aún no están definidas, las negociaciones son intensas y se extenderán hasta último momento.

Ese es el caso del kirchnerismo cordobés. La decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de jugar en las legislativas con un frente ciudadano, tendrá su correlato local. Mientras hasta última hora de anoche los referentes del espacio asumían como principal tarea tratar de sumar algunos partidos de centro izquierda a los seis que conformarían la alianza “Córdoba Ciudadana”, la discusión más importante en el seno del espacio se concentra en quién liderará finalmente la boleta y si la lista de unidad es posible.

El diagnóstico -por el momento- es el siguiente. El ex intendente de Villa María Eduardo Accastello pidió encabezar la nómina pero condiciona su participación a que haya una sola boleta. No quiere internas.

Su pedido no genera un consenso cerrado y colisiona con las pretensiones de la mayoría de los sectores K que apoyan la precandidatura del titular de Adiuc y secretario general de la CTA Córdoba, Pablo Carro.

En ese panorama, los kirchneristas no acastellistas promueven las PASO como herramienta definitoria de nombres y apoyan la idea de que haya no más de dos listas: la del ex candidato a Gobernador y la del dirigente universitario.

El lunes pasado hubo una reunión de la mesa chica en la que participaron entre otros, Gabriela Estévez, Martín Fresneda, Eduardo Fernández, Carlos Vicente, Horacio Viqueira, Sergio Flores, Cecilia Merchán, y en representación de Accastello estuvo el intendente de Dalmacio Vélez y referente kirchnerista Daniel Torres. Allí, el emisario repitió la posición del peronista de alcanzar una sola lista que sería secundada por Carro, de ese renglón para abajo la boleta quedaría abierta para los referentes del resto de los socios de la alianza. Esa alternativa, no simpatiza ya que hay muchos que consideran que con una única boleta quedarán muchos heridos. Por otro lado, muchas fuerzas del progresismo rechazaron arrimarse al armado K por una razón que tiene nombre y apellido: Eduardo Accastello.

Es por eso que el resucitamiento político del villamariense genera reacciones encontradas dentro del kirchnerismo cordobés.

Si bien en general no cuenta con un respaldo contundente entre sus pares K, los referentes admiten que en un escenario electoral que asoma con una polarización entre dos grandes pesos pesados y varios disputando la novena banca, la figura del peronista eleva las chances electorales.

Y su cotización crece aún más si se considera que el ex ministro de José Manuel de la Sota cuenta con el respaldo de los puntanos Rodríguez Saá. Hace un mes aproximadamente, el villamariense visitó la provincia de San Luis y se mostró con el gobernador Alberto Rodríguez Saá con quien trabó un acuerdo político para las legislativas. “Ese es su peso político”, señalan desde la mesa chica del kirchnerismo y recuerdan que los hermanos de la provincia vecina tienen un interesante capital político en el sur cordobés.

De hecho, la posibilidad de que el dirigente del departamento San Martín juegue en las elecciones de medio término, generó ruido en el peronismo provincial. Ante una elección que se anticipa reñida entre Unión por Córdoba y Cambiemos, la posibilidad de que algunos votos peronistas se fuguen a la lista K genera cierta inquietud en el espacio que tendrá a otro hombre del interior encabezando la boleta, Martín Llaryora.

A contrareloj

Hasta el cierre de esta edición la alianza kirchnerista estaba integrada por Nuevo Encuentro, Frente Grande, Partido de la Victoria, Compromiso Federal, Partido Solidario y Partido Comunista. Se aguardaba el ingreso de algún otro espacio de la centro izquierda.