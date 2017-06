Kirchnerismo negó quórum en Diputados para el transporte

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, levantó la deliberación al comprobar que solo se habían reunido 80 de los 129 legisladores necesarios para habilitar la sesión y ante un pedido del jefe de la bancada del FPV, Héctor Recalde, quien ingresó a la sesión solo para realizar esa solicitud.

Los radicales querían debatir ayer dos proyectos de los legisladores Diego Mestre y Olga Rista, que propone la modificación del artículo 24 de la ley 25.877 para “incorporar al transporte de pasajeros como servicio esencial ante una situación de conflicto laboral”.

La sesión contó con la presencia de legisladores radicales, del PRO, de la Coalición Cívica, el salteño Alfredo Olmedo, y legisladores que responden al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el Frente de la Concordia Misionero.

El conflicto con los choferes de colectivos concluyó ayer tras ocho días de huelga, pero la discusión continuará mañana en la Legislatura cordobesa cuando comience a analizar un proyecto girado por el mandatario Schiaretti.

Si bien no hubo quórum se hicieron discursos en minoría que fueron pronunciados por el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, su par de la UCR Diego Mestre, el macrista Javier Pretto, la legisladora de la Coalición Cívica, Leonor Matilde Villalba, el salteño Olmedo, y Juan Brugge (Democracia Cristina.)

Negri dijo que “se deben garantizar los servicios esenciales así como el derecho de huelga” y reconoció que “eran conscientes que no iba a lograr el quórum pero aunque no tuvimos el número vamos a insistir en otra sesión sobre nuestra propuesta para garantizar los servicios esenciales”.

“Este conflicto gremial tuvo características políticas que tuvieron en zozobra a la sociedad cordobesa”, agregó.

Además recordó que “existe un antecedente muy concreto. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, siendo Jorge Capitanich jefe de Gabinete, se acudió a la Comisión que contempla la ley vigente para declarar como servicio esencial el transporte público, frente a un paro que se prolongaba en el tiempo. Ahora la ex presidenta, que bajo su gobierno declaró servicio esencial a los servicios públicos del transporte, estuvo tuiteando y haciendo campaña en medio del conflicto de la seccional Córdoba de la Unión de Trabajadores Automotores”,

Por su parte, el diputado de la Democracia Cristina y aliado a José Manuel de la Sota, Juan Brugge, dijo que “se debe combinar los intereses colectivos con los individuales” y destacó que los conflictos “tienen que tener un cauce de solución para que no vuelva a suceder” un conflicto que “dejó de rehenes a 350.000 ciudadanos”.