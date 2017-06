UNC: con voto estudiantil, hoy cierra primera elección directa

La UNC concluirá hoy la primera elección directa de sus más de 400 años de historia.

Tras una jornada de incertidumbre en relación al transporte público, los universitarios decidieron en la tarde ayer la celebración de los comicios estudiantiles, previendo medidas especiales que ayudaran a saltear los obstáculos.

La caída del paro de UTA en la noche de ayer reconfirmó la realización de las elecciones en todas las Facultades de la UNC.

Elecciones simultáneas

Los comicios de hoy conforman en los hechos un sistema de múltiples elecciones simultáneas, en las que se repartirá una importante porción del gobierno universitario.

Por un lado, los estudiantes de todas las Facultades elegirán a sus representantes en los órganos de cogobierno: seis consejeros por unidad académica y nueve consiliarios para la UNC. La votación de estos se realizará por primera vez con el sistema de boleta única.

Además, todos los estudiantes definirán las nuevas conducciones de los centros de estudiantes. En Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias Médicas y Odontología, se utilizará el mismo sistema de boleta única para los comicios gremiales, pero en las diez Facultades restantes seguirán usando las papeletas por agrupación.

En paralelo, los cuatro claustros universitarios (docentes, no docentes, graduados y estudiantes) votarán a decano y vicedecano en siete Facultades: Famaf, Ciencias Químicas, Filosofía y Humanidades, Odontología, Lenguas, Ciencias Agropecuarias y Arquitectura.

Si bien docentes, no docentes y graduados ya tuvieron una oportunidad de hacerlo el martes pasado y la asistencia fue muy alta ese día, hoy podrán hacerlo todos aquellos empadronados que aún no hayan emitido su voto. En el caso de los estudiantes de esas siete Facultades, podrán emitir su voto para decano en la jornada de hoy.

Discusiones y acuerdo

Desde las primeras horas de ayer, los referentes políticos de la UNC se vieron envueltos en discusiones y negociaciones con respecto a la realización de los comicios.

Con el sistema de contingencia circulando por las calles de Córdoba pero el paro de los choferes todavía en pie, las opiniones se dividían entre los que querían realizar los comicios y aquellos que querían suspenderlos.

Pasado el mediodía, una reunión “plenaria” de apoderados y juntas electorales que se llevó a cabo en el Consejo Superior sirvió para que las principales agrupaciones estudiantiles presentaran una propuesta de consenso.

La misma planteaba dos escenarios posibles: si el paro se levantaba antes de medianoche, los comicios se realizarían hoy con normalidad; si el paro continuaba a la medianoche, los comicios se realizarían, pero con una duración de dos días consecutivos (hoy y mañana).

Con el transcurrir de las horas, las distintas organizaciones estudiantiles fueron sumando su apoyo a la propuesta, con excepción de las agrupaciones del Frente de Izquierda. Estos consideraban que aceptar la realización de los comicios equivaldría a quitar el apoyo a los choferes de UTA.

Como parte del acuerdo, la UNC se comprometería a poner en funcionamiento un sistema complementario de transporte, que conectase los Centros de Participación Comunal (CPC) con los distintos centros de votación.

En horas de la noche, las juntas electorales de las Facultades fueron citadas por la Secretaría General para dar a conocer los acuerdos alcanzados. Sin embargo, un piquete del Frente de Izquierda obligó a las autoridades a trasladarse a Ciencias Económicas, donde se realizó la reunión.

Entrada la noche, la noticia del levantamiento del paro llevó tranquilidad a las distintas fuerzas políticas de la UNC, pero especialmente a las autoridades del Rectorado, que vieron simplificada su tarea para la jornada de hoy.