Apertura comercial y consolidación de tendencias

Por María Cayre

Lo más escuchado por estos días fue la visita de la Canciller Alemana Angela Merkel, lo que significó la primera visita oficial de un gobernante alemán a la argentina en 15 años. El objetivo de la misma es nada menos que avanzar en los detalles del traspaso de la presidencia pre-tempore del G-20 a la Argentina, pero también fortalecer y relanzar los vínculos comerciales bilaterales. Alemania es la cuarta economía del mundo y el segundo exportador a nivel mundial con un altísimo valor agregado por contenedor exportado, y es el cuarto socio comercial de nuestro país.

En cuanto a noticias internacionales, debemos recalcar la entrada en vigencia de un Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Egipto mediante el cual la Argentina podrá mejorar su comercio actual con el país africano e incorporar nuevas exportaciones. Egipto le compra al mundo cerca de u$s 50.000 millones, de los cuales una gran parte son alimentos, lo cual lo convierte en una plaza más que interesante para la mercadería del bloque del Mercosur.

En la misma sintonía también se realizó una misión argentina a España en búsquedas de profundizar los apoyos políticos para apuntalar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya importancia ya estuvimos analizando en esta columna en ediciones anteriores. La necesidad es mutua: en vistas del Brexit, el proteccionismo norteamericano que impone Trump y la crisis Brasilera, las economías están ávidas de acuerdos bilaterales que mantengan el comercio internacional a flote.

Finalmente y de menor trascendencia mediática pero no poco importante, la Argentina firmó un acuerdo para evitar la doble imposición tributaria entre países. La idea es sentar la bases para un marco tributario internacional más justo. Este acuerdo impulsado por la OCDE y firmado por 66 países hasta ahora, es de trascendencia histórica en materia de tributación.

Dejando los temas internacionales atrás, tuvimos en la semana dos iniciativas internas por demás importantes. Por un lado, y siguiendo con el tema tributario, el Ministro Nicolás Dujovne adelantó que en breve enviará al Presidente el primer proyecto de Reforma Fiscal, el cual será elevado al Congreso para su discusión post elecciones. Recordemos que la presión impositiva en argentina es altísima, llegó a su máximo histórico en 2015 cuando tocó el 32% del PBI (la carga Nacional se llevó 26,6% y las provincias el otro 5,4%). El proyecto contiene entre otros temas relevantes, sancionar una nueva Ley de Coparticipación (la ley vigente data de 1988 y fue muy criticada por los expertos en la temática) en busca de esclarecer la asignación de recursos de la Nación a las Provincias y el esfuerzo que cada una realiza en busca de una reducción necesaria del déficit fiscal. Según un informe del gobierno nacional, del total de las provincias hay 16 que tiene deuda con el gobierno central, aportando entre todas un rojo nada menos que de $80.076 millones.

Por otro lado, al gobierno comunicó que el 27 del corriente mes se llevará adelante el Consejo del Salario Mínimo, que buscará establecer un nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que actualmente está en los $8.060 y podrá subir hasta aproximadamente $9.600 según la línea del gobierno que propone un 20% o $10.000 según la CGT que pide un 25%. Lo importante de este nuevo mínimo es que se vuelve un indicador para las paritarias e impacta en distintos ítems que están atados a él como, por ejemplo, el fondo de desempleo y los planes sociales.

Finalmente vale la pena mencionar algunos números relevantes que se conocieron ésta semana:

La inflación de Mayo: El INDEC informó que la inflación de Mayo cerró en 1,3%, la mitad de la que fue abril. Este número alivia al gobierno y presiona a la baja de las tasas del banco central en busca de apuntalar la reactivación económica. De mantenerse en estos promedios la inflación anual cerraría cerca del 20%.

Repunte de la Construcción: La Cámara de la Construcción pronostica que este año el sector podría repuntar hasta recuperar o superar la caída del 12% del año pasado, siendo por ahora el gobierno nacional, mediante la obra pública, el principal traccionador.

Fabricación de Automóviles Creció la fabricación y la exportación de automóviles, el sector logro un alza de 13,8% en la fabricación y 9,7% en la exportación respecto del año pasado. Guarismos que alivian a este gran sector económico que viene de tres meses de arrojar números en negativo.

Índice de pobreza: Los números de la pobreza no dejan de doler, el país está entre aquellos con mayor índice de pobreza en América. Con los números arrojados por el INDEC, UNICEF estima que hay 5,6 millones de niños pobres en el territorio y 1,3 millones bajo la línea de indigencia.

Entre la tranquilidad de medidas auspiciosas y la consolidación de las tendencias positivas buscadas por el gobierno nacional, surge un duro número sobre la cantidad de niños pobres en Argentina. Si bien desde que se trasparentaron los números que el kirchnerismo trató de ocultar, ya sabíamos que tres de cada diez Argentinos son pobres; el buscar una mejora rápida de estos valores y aliviar el flagelo de la pobreza es sin lugar a dudas el desafío más grande hoy en día del gobierno Nacional.

EL BENEFICIO DE LA SEMANA

