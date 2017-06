Silencio del PRO cuando inician diálogo por lista

Los macristas no salieron a respaldar en público a su aliado Mestre.

Por Alejandro Moreno

El PRO no mostró su cara más amigable como aliado de la UCR durante todo el conflicto. Los macristas nunca salieron a respaldar al intendente Ramón Mestre, y prefirieron enfrascarse en otras cuestiones. El dato es sobresaliente en la semana previa a la inscripción de Cambiemos para la elección de diputados nacionales.

El PRO no dio a conocer un comunicado solidarizándose con el intendente Mestre, y tampoco se conocen manifestaciones individuales de sus principales dirigentes.

Probablemente, la crisis provocada por la UTA sea el tema con el que los presidentes de los tres partidos (el radical Alberto Zapiola, el macrista Javier Pretto y el juecista Ernesto Martínez) inicien las conversaciones este fin de semana, cuando se reúnan para discutir el reglamento y las condiciones de la alianza Cambiemos (que comparten UCR, PRO y Frente Cívico).

Los macristas comparten la gestión municipal, tanto que uno de sus hombres, Felipe Lábaque, es viceintendente. Pero ni eso ha sido suficiente para motivarlos a intervenir.

La titular del PRO capitalino, Soher El Sukaria, estuvo ocupada en un proyecto legislativo para favorecer la obtención de créditos hipotecarios que, curiosamente, tuvo el respaldo de los legisladores de la UCR.

Cálculo

Probablemente el PRO esté calculando que la crisis pueda afectar a Mestre y pretenda aislarse para no pagar costos; o quizás ni siquiera llegan a valorar la magnitud de la crisis que daña a los cordobeses desde hace una semana.

El macrismo reclama la cabeza de la lista y dos candidatos masculinos entre los cuatro primeros, relegando a Diego Mestre al quinto lugar, en el mejor de los casos. Los dos candidatos del PRO para la lista de diputados nacionales son Héctor Baldassi y Gabriel Frizza.

Para complicar un poco más las cosas, Pretto manifestó ayer que el PRO quiere tres entre los cinco primeros.

Desde la UCR

Previsiblemente, sí salieron en apoyo de Mestre el Comité Central y el Comité Capital de la UCR, que son presididos por Alberto Zapiola y Diego Mestre, respectivamente.

Los comités cuestionaron a la UTA y acusaron al kirchnerismo de ejercer un plan para voltear a Ramón Mestre.

Para la UCR provincial, es un “día de profunda tristeza en Córdoba”.

“El kirchnerismo destituyente apoya la acción violenta y desestabilizadora con causa en la interna de UTA con la finalidad de causar daño al gobierno de Ramón Mestre, como inicio de una escalada contra los gobiernos de la Provincia y la Nación”, agregó.

“Y aprovechando el caos generado, la Justicia de Córdoba archiva la investigación por sobreprecios en la construcción del Hotel Ansenuza. Caos generado por gremios kirchneristas por un lado, ceguera cómplice de la justicia ignorando opiniones especializadas por el otro”, remató.

El Comité Capital afirmó que el “verdadero sentido” es “una desmedida disputa interna de un gremio que desde hace mucho tiempo no sabe, no quiere o no puede normalizarse”. “Su propia intolerancia interna y falta de apego a prácticas democráticas han puesto en vilo, una vez más, a todos los vecinos de esta ciudad”, siguió.

“Intentan el debilitamiento a las autoridades legítimamente elegidas por el voto en la ciudad de Córdoba”, acusó pero aclaró que “o aceptamos ni aceptaremos el chantaje de quienes añoran tiempos de violencia y de anarquía”.