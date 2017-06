La centro izquierda avanza en su armado

El paro de transporte y la necesidad de llegar a destino de cualquier modo, hizo que el dirigente socialista y el periodista se cruzaran caminando en la zona cercana a la Terminal de Ómnibus. Como hacía mucho que no se veían y los temas para conversar sobran, el primero invitó al segundo al bar de la estación de colectivos y, café de por medio, comenzó la charla.

Dirigente Socialista: Bueno, usted sabe que hace algunos meses ya la centro izquierda conversa para confluir en un mismo frente electoral y convertirnos en opción en las legislativas.

Periodista: Así es. Lo que no sé es como repercutió en el escenario local esto de que (Margarita) Stolbizer y (Sergio) Massa se aliaran en 1País Unido.

D.S.: Y no pasó inadvertido. Ahora quienes integramos este espacio progresista, el GEN, Libres del Sur, el Partido Socialista tenemos un nuevo aliado que es el Frente Renovador.

P.: ¿Qué en Córdoba sería…?

D.S.: Carlos Garetto, el ex presidente de Coninagro, referente del massismo a nivel local. De hecho la gente del GEN ya comenzó a conversar con él con la idea de arribar a un esquema programático con mira a los comicios de medio término.

P.: ¿Ya suenan nombres?, ¿qué pasará con Tomás Méndez?

D.S.: Vamos por parte. Sobre el concejal de ADN, su Movimiento integra nuestro espacio de discusión pero no sé si él se irá con el kirchnerismo, y nosotros hasta ahí no llegamos. Por eso, y respondiendo su otra pregunta, ya suenan nombres por supuesto pero no hay nada concreto. El de la dirigente del sur cordobés Griselda Baldata es uno de los que más fuerza tienen.