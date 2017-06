Versión pacifista de Macri contradice al PRO-Córdoba

Los macristas cordobeses están atalonados en la posición de exigir a la UCR los dos candidatos masculinos en la lista de Cambiemos. Aseguró uno de ellos, a Alfil, que “es una orden del Presidente”, por lo que no podría discutirse. El estilo, más identificable con los K que con los PRO, sufrió ayer un traspié, al trascender que Mauricio Macri ordenó llegar a un acuerdo en las provincias más conflictivas, entre las cuales se incluye a Córdoba.

La Casa Rosada no quiere que en las PASO del 13 de agosto se enfrenten candidatos de la Unión Cívica Radical y del PRO, como podría suceder en la provincia de Córdoba si no hay un acuerdo por las primeras cuatro candidaturas, las expectables.

El macrismo nacional pretende esquivar las internas para que no haya enfrentamientos que, subidos de tono, erosionen las posibilidades de cosechar votos cuando realmente le importa al gobierno, es decir en octubre, al momento de repartir los diputados nacionales. El gobierno busca engordar su representación parlamentaria.

Las indicaciones pacifistas de Macri llegan apenas un día después de que dirigentes radicales de todo el país se reunieran en Buenos Aires para exigir “equilibrio”, que traducido significa un reparto parejos de candidaturas. La UCR reclama el cumplimiento de la cláusula Gualeguaychú 2015, según la cual el partido debe conservar su cuota de diputados y senadores nacionales.

Córdoba encabeza el lote de las provincias más conflictivas, porque según el planteo del PRO Diego Mestre, el primer candidato de la lista aprobada por el Congreso Provincial, quedaría en el quinto renglón, a Dios rogando por una victoria bien amplia para poder ser reelecto en Diputados.

Las indicaciones pacifistas de Macri llegan apenas un día después de que dirigentes radicales de todo el país se reunieran en Buenos Aires para exigir “equilibrio”, que traducido significa un reparto parejos de candidaturas.

Los macristas pretenden que el actual diputado nacional Héctor Baldassi encabece la lista, y que el intendente de Jesús María ingrese entre los primeros cuatro, por lo que la UCR debería colocar dos mujeres, lo cual es inaceptable para el radicalismo.

También están en problemas para llegar a un acuerdo radicales y macristas en Santa Fe, Chubut, Río Negro, La Pampa y Tierra del Fuego.

El mensaje de la Casa Rosada llega justo unos días antes de que los presidentes de los tres partidos aliados en Córdoba, el radical Alberto Zapiola, el macrista Javier Pretto y el juecista Ernesto Martínez se reúnan para negociar.

El tiempo apremia, porque el miércoles 14 vence el plazo para inscribir las alianzas en la Justicia Electoral, y difícilmente pueda anotarse Cambiemos si no hay un acuerdo previo sobre los espacios a repartir.

El PRO debe elegir entre Frizza, de escasa figuración en las encuestas, y la Unión Cívica Radical. Desde la Casa Rosada han enviado una señal.

En Corrientes

Mientras tanto, en Corrientes, Macri auguró un triunfo de Cambiemos a nivel nacional en las próximas elecciones y aseguró que “no” le “preocupa” que su antecesora, Cristina Fernández, se postule para los próximos comicios, tras acusarla de haber “hipotecado el país”.

“Tiene todo su derecho. No me preocupa. Me preocupo por seguir buscando soluciones para que más argentinos sientan el cambio que se está dando en el país”, afirmó Macri, luego de que sectores kirchneristas dieran confirmada la candidatura de la ex presidenta para la próxima contienda.

En una conferencia de prensa brindada en Corrientes, el jefe de Estado consideró que Cristina Fernández “expresa, convencida, un montón de cosas que han hecho un montón de daño a la Argentina; haber empeñado, hipotecado el país a partir de no invertir en tener energía e infraestructura, en cuidar el valor de la moneda y dejar que la inflación afecte a los trabajadores”.

Sentado junto al intendente electo de la capital de Corrientes, Eduardo Tassano, Macri aventuró que la alianza Cambiemos podrá obtener en octubre a nivel nacional la misma victoria que logró en esa ciudad, y volvió a cargar contra ciertos sectores que le “ponen piedras” al Gobierno y evidencian “prácticas clientelares y comportamientos mafiosos”.

“Pienso que así como pasó en la ciudad de Corrientes, pasará en el país y esta idea de un futuro distinto, de un cambio profundo de valores, de un cambio de cultural en serio va a ganar en octubre”, aseveró.