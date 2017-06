Interna ADN: Méndez indefinido y un sector ya promueve otro candidato

A pocas semanas de la oficialización de las listas para las legislativas de octubre cuando Córdoba renovará nueve legisladores en la Cámara Baja, las negociaciones políticas se agudizan. Ni siquiera dentro de Cambiemos y Unión por Córdoba, los dos grandes competidores, las discusiones están zanjadas aún, por el contrario, todo indica que los tironeos por el orden de los candidatos en la boleta permanecerán hasta último momento.

Lo cierto es que en el resto de los jugadores, los que en la práctica aspiran a quedarse con la novena banca, las negociaciones por estas horas van mucho más allá de nombres concretos. En realidad, lo que estos espacios intentan definir primero son las alianzas y coaliciones con las que se anotarán en agosto con la mira puesta en octubre.

En ese juego de cercanías y alejamientos, los distintos sectores discuten, se mezclan e intercambian dirigentes tratando de arribar a un acuerdo (político por cierto más que programático). En esa etapa están ahora los kirchneristas, el Movimiento ADN y todo el arco progresista cordobés.

Si bien hasta hace algún tiempo todo indicaba que el espacio que lidera el periodista y concejal Tomás Méndez había sellado una alianza con referentes del Partido Socialista, Libres del Sur, PTP y UP y el GEN con la idea de conformar un frente amplio, el panorama ya no aparece tan claro.

Semanas atrás se conoció que el núcleo duro del kirchnerismo estaba tentando a quien aparece hoy como la figura emergente en la política local para conformar un acuerdo electoral y que el periodista sea la cabeza de lista. Incluso, trascendió que esa oferta incluiría que el segundo lugar quedara para un dirigente K. La propuesta no cayó nada bien en el frente progresista desde donde aseguraron que no acompañarían a Méndez si da lugar a esa jugada; mientras que, a su vez, dentro de las tribus K el nombre del concejal tampoco genera gran consenso.

Lo cierto es que ahora, dentro del Movimiento ADN que irrumpió en la escena local en las municipales de 2015 dando el batacazo de quedar como la segunda fuerza en la ciudad de Córdoba, comenzaron los primeros chisporroteos.

Es que como Méndez aún no tiene definido si jugará o no en las legislativas (su verdadero objetivo es pelear por la sucesión de Ramón Mestre en 2019), una línea interna está impulsando a otro periodista con la idea de que pueda encabezar una eventual boleta: Max Delupi. Se trata del utra kirchnerista que integró la lista a concejales por ADN en los últimos comicios municipales y que además acompaña a Méndez en su programa de televisión.

Si bien desde el Movimiento aclaran que, por ahora, esta jugada interna no pone en riesgo la unidad del espacio, hay quienes miran con cierta desconfianza este intento de posicionamiento.

Quienes lo promueven aseguran que Delupi podría traccionar además los votos del kirchnerismo en caso de no acordar con ese sector; mientras que del otro lado aseguran que el periodista K tiene un alto grado de desconocimiento público. También sostienen que, por ahora, en esta fuerza política emergente en la que encontraron asilo dirigentes de distintos extractos políticos, el único que mide es el propio Méndez.