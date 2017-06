Ex intendenta cordobesa quiere ir al Bailando

Por el Día del Periodista, el dirigente del interior invitó a su viejo conocido a almorzar a un tradicional restaurante de la zona de la Cañada. Parrillada de por medio, el hombre del PJ cordobés lo puso al día con las novedades políticas del sur provincial y sorprendió con una apostilla que mezcla a una mujer peronista con el show de Tinelli.

Periodista: ¿Me está diciendo que tendremos una representante cordobesa en el escenario mayor de la televisión argentina?

Dirigente Peronista: Bueno, espere un poco. Lo que le estoy diciendo es que la producción del programa de Marcelo Tinelli está haciendo casting en Córdoba y en otras provincias buscando a una mujer que represente a las mujeres comunes. En ese marco, se hizo una audición en la ciudad de Villa María y allí se presentó está señora, compañera de la militancia peronista.

P.: ¿De quién estamos hablando? Sea más claro.

D.P.: De la ex intendenta de la localidad de Pasco, Alicia Giubergia. La mujer se presentó y bailó sin ningún drama con muchas otras que quieren desembarcar en la pista del show televisivo. Déjeme leerle lo que le dijo textualmente al Diario del Centro del País: “ya jubilada, no quedan muchas cosas por hacer o que te puedan sorprender, por eso me decidí a venir y a bailar, que me encanta. Todavía mi familia no sabe demasiado de esto, pero se va a enterar por los medios”.

P.: Y usted que la conoce, ¿cree que tiene chances?

D.P.: Le pongo todas las fichas. Es histriónica y creo que le puede aportar al show, diría Moria Casán (risas). En fin, ojalá tenga suerte.