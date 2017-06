UNC estrenó elección directa con desdoblamiento (continúa 13/6)

El estreno de la elección directa en la UNC se vio sacudido ayer por la continuidad del conflicto del transporte público de pasajeros, obligando a la Junta Electoral de la Casa de Trejo a desdoblar los comicios.

Tras negociaciones entre todos los sectores políticos universitarios, finalmente se habilitó la votación de docentes, no docentes y graduados en las siete unidades académicas que están eligiendo a sus decanos.

Sin embargo, los comicios estudiantiles de las 15 Facultades se pospusieron hasta el próximo martes 13, jornada en que también podrán emitir sus sufragios aquellos docentes, no docentes y graduados que no lo hayan hecho ayer.

Los votos emitidos ayer no fueron escrutados para evitar especulaciones que intenten influenciar en la segunda jornada de votación, y las urnas permanecerán cerradas custodiadas hasta que próximo martes.

Estreno histórico

En diciembre pasado, la Asamblea Universitaria incorporó al Estatuto de la UNC el método de elección directa para las autoridades unipersonales: rector, decanos y sus respectivos vices. Esta reforma política se concretó pese a la fuerte oposición del kirchnerismo, que incluyó la toma del Pabellón Argentina y piquetes para evitar el ingreso de asambleístas.

La UNC es la primera de las mega-universidades argentinas que utiliza este sistema, puesto que la decena que ya la usado tienen poblaciones medianas o pequeñas. La Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) era hasta ahora la más grande de ellas.

La reforma modifica de raíz el sistema político universitario, en una institución que maneja el tercer presupuesto más abultado de la provincia, y que reúne al tercer padrón más populoso del territorio cordobés. La elección directa rompe con la lógica de camarillas académicas que imperó en muchas Facultades con la elección a través de consejeros, abriendo la decisión a todos los miembros de la comunidad universitaria.

Ayer, siete Facultades hicieron un estreno “a medias” del nuevo sistema: Arquitectura, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Químicas, Famaf, Filosofía y Humanidades, Lenguas y Odontología. Sin embargo, el paro ilegal de la UTA empañó el histórico evento.

La conflictiva situación de los choferes cordobeses hacía prever una probable baja en la participación de los cuatro claustros, con especial énfasis en el estudiantil pero, según informaron las autoridades de la UNC en la noche del lunes, la ausencia de una declaración formal de paro de la UTA y el acatamiento de la conciliación obligatoria por parte de la estructura oficial del sindicato dificultaban cualquier clase de postergación.

El riesgo, se informó en ese momento desde la secretaría general, consistía en que se podría haber abierto la puerta a planteos judiciales de cualquier lista decanal o estudiantil con respecto a la validez de la suspensión.

Tras una noche en la que primaron las negociaciones entre los distintos grupos políticos, referentes de todos los sectores se dieron cita en el recinto del Consejo Superior en las primeras horas de ayer, en busca de una solución consensuada. Las conversaciones incluyeron al rector Hugo Juri, al secretario general Roberto Terzariol, a decanos, candidatos y apoderados de todas las Facultades.

Sobre el filo de la apertura de mesas, se acordó que los claustros de docentes, no docentes y graduados podrían emitir su voto ayer o, debido al conflicto del transporte, el martes 13. En el caso de los estudiantes, en línea con la normativa vigente para las actividades académicas, se postergó íntegramente hasta el próximo martes.

En esa jornada se completarán los comicios decanales y además se definirán los seis consejeros estudiantiles de cada Facultad, los nueve miembros estudiantiles del Consejo Superior y las conducciones de los 15 centros de estudiantes.

Alta participación

Al cierre de esta edición, las Juntas Electorales de las distintas Facultades informaban una muy alta participación en los comicios decanales, con porcentajes de asistencia superior al 80 por ciento del padrón.