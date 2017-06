UCR reclamó “equilibrio” al PRO (Córdoba, de las más duras)

El radicalismo decidió ayer cerrar filas para reclamarles a sus socios del PRO “una mayor representación” y un “equilibrio” en el armado de las listas, con el objetivo de “mantener” las bancas que actualmente tiene en el Congreso, en medio de un clima cargado de tensión. El presidente de la Convención, el ángelomestrista Jorge Sappia, fue uno de los más duros críticos, no sólo de Cambiemos sino también del Comité Nacional.

Durante una reunión a puertas cerradas, las autoridades partidarias, senadores y diputados nacionales encararon por casi cuatro horas un “debate” con “opiniones divergentes” y se dejaron planteadas las “diferencias” internas entre aquellos que insisten en armar listas de consenso -como plantea el presidente Mauricio Macri- y aquellos que advierten de la pérdida de protagonismo y se quejan de que el PRO “elige” a sus candidatos.

Pese a las diferencias, hubo consenso entre los dirigentes del centenario partido para exigir a sus socios del macrismo que respeten el número de bancas que la UCR pone en juego en estas elecciones legislativas.

El radicalismo pone en juego en estas elecciones 24 de sus 38 diputados nacionales (tres de ellas en Córdoba), por lo que endurecerá en especial su postura en los distritos Santa Cruz, La Rioja, Mendoza y Córdoba para no ceder sus bancas, pese a los pedidos del PRO para ubicar en puestos expectantes a sus candidatos en esas provincias.

Sappia criticó a Cambiemos (en definitiva al PRO) porque el partido “no tuvo la participación necesaria en el marco de la coalición de gobierno” y reclamó a sus autoridades “asumir una vocación de poder en serio”.

De la reunión, dijo que “hubo coincidencia en reclamar una mayor participación para la UCR, esto es achacable también a la actual conducción partidaria” y agregó que “Cambiemos es una coalición electoral que funcionó en el Congreso pero que no es de Gobierno”.

“La UCR necesita tener un protagonismo en las decisiones que hasta acá no tuvo”, dijo y afirmó que “cada partido debe renovar las bancas que se ponen en juego y sumar equitativamente, no deben haber socios mayoritarios ni minoritarios, deben haber socios igualitarios en Cambiemos”.

En ese sentido, remarcó que “deben haber PASO sobre todo en Córdoba, mi provincia” donde el PRO quiere encabezar la nómina con Héctor Baldassi y que el radicalismo ubique a dos mujeres en lugar del diputado Diego Mestre, por lo que advirtió a sus socios del PRO que “no puede haber imposiciones”.

En Córdoba, el PRO pretende que Baldassi sea el número uno y que el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza, esté entre los cuatro primeros, por lo que la UCR queda reducido a completar el cupo femenino. De ese modo, parece imposible llegar a un acuerdo, y Córdoba se encaminaría a unas PASO.

Corral

“Hubo un repaso de todas las provincias, tenemos la vocación de consolidar Cambiemos y queremos también tener la mayor representación posible” de cara a las próximas elecciones, aseguró el presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral y admitió que “hay una tensión natural por el cierre de listas” pero dijo que “en la mayoría de las provincias hay acuerdo como pidió el Presidente”.

Corral señaló que “el radicalismo tiene una posición unificada para mejorar la representación del partido dentro de Cambiemos” y agregó que “la UCR liderará los dos tercios en Diputados porque va a encabezar la mayoría de las listas, queremos mantener el mismo número de la elección de 2013”.

De la reunión participaron el jefe de la bancada de diputados, Mario Negri; los diputados nacionales Mario Barletta, Ricardo

Alfonsín, Carla Carrizo, Mestre, Miguel Bazze, Eduardo Costa; los senadores Silvia Giacoppo (Jujuy), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Luis Naidenoff (Formosa), entre otros.

“Los gobernadores tienen sus razones para ceder bancas al Gobierno”, reconoció un legislador que asistió al encuentro como es el caso de Jujuy en donde el PRO le pidió al mandatario Gerardo Morales ubicar a un dirigente amarillo dentro de los dos primeros lugares y de este modo, la UCR perdería allí una banca.

Ratifican alianza

Si bien hubo fuertes críticas tanto hacia la conducción del partido como hacia el PRO -en la voz de los diputados Alfonsín y Carrizo por el “veto” a la candidatura de Martín Lousteau-, los correligionarios ratificaron su pertenencia en Cambiemos.

“Se repasó la situación del partido, no sólo el tema listas. Se habló de las elecciones en Corrientes y los triunfos en Resistencia y Roque Sáenz Peña. Todos ratificamos Cambiemos, pero el radicalismo debe salir fortalecido de esta coalición”, aseguraron fuentes cercanas a Negri.

La UCR coincidió en reclamarle al PRO “que haya equilibrio” en el armado de las listas porque, subrayan, el rol del centenario partido “fue lo que permitió que Cambiemos funcionaria como coalición parlamentaria durante un año y medio” de gestión de Mauricio Macri.