Aliado nacional de Macri, en Córdoba acuerda con Schiaretti

En tiempo de descuento para las elecciones legislativas y con el cronograma electoral en marcha, las distintas fuerzas políticas que participarán de los comicios comienzan a acomodar la tropa. La primera parada formal que tendrán que cumplir, es el 14 de junio cuando se inscriban las alianzas. Y si bien la expectativa general está puesta en el día de la oficialización de las listas con los nombres de los candidatos (el 24 de junio), conocer los acuerdos y coaliciones selladas previamente permitirá tener una primera radiografía de cómo quedará el panorama electoral y quiénes serán los jugadores.

Hasta entonces, hay lugar para las negociaciones y los acuerdos para el armado político definitivo de cada sector. En esa etapa se encuentra la mayoría de las fuerzas partidarias.

Y justamente de esas conversaciones surgen algunas particularidades como la que ya se da a nivel local con el Partido FE que nacionalmente conduce el dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas.

Ocurre que el espacio político del secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) integra la alianza Cambiemos en el gobierno de Buenos Aires y a nivel nacional es el principal aliado sindical que tiene Mauricio Macri. Tanto, que el 1 de mayo pasado el Presidente eligió celebrar el Día del Trabajador en el acto partidario que realizó FE.

Sin embargo, esa alianza estratégica que se replica en otros distritos no tiene su correlato en Córdoba. Por el contrario.

Es que en esta provincia, el titular de FE, el ex intendente de Coronel Moldes, Juan Carlos Castro, ya confirmó que el partido jugará con el peronismo provincial en las elecciones legislativas de octubre. El hombre que además de ser amigo personal de Momo Venegas es tesorero de la Uatre, confirmó que el partido FE irá en alianza con Unión por Córdoba.

Mediante una foto que días atrás exhibió junto al ministro de Gobierno provincial, Juan Carlos Massei, Castro ratificó la pertenencia del partido de Venegas al oficialismo cordobés. La incongruencia entre el posicionamiento nacional y local, provocó disconformidad en las bases.

Castro asegura que ser parte de la alianza con Macri no le quita la raíz peronista que muchos dirigentes del partido tienen y que eso lo acerca en Córdoba a UPC. Además justifica el acuerdo asegurando que en esta provincia Cambiemos es el radicalismo.

No es la primera vez que el Partido Fe se mueve en esa dirección. Vale recordar que en 2015 apoyó la candidatura del gobernador Juan Schiaretti pese a que a nivel nacional Venegas le había quitado respaldo a José Manuel de la Sota luego de que el ex mandatario arreglara con Sergio Massa. Desde ese momento, FE -que fundamentalmente se define como un espacio anti K- pasó a ser la cuarta fuerza de la coalición Cambiemos.

Un lugar en la boleta

Si bien desde esa fuerza política aseguran que el acuerdo con FE Córdoba derivará en que un representante de ese sector integre la boleta de UPC -hablan del 5º o 6º casillero- el interés político real de Vengas y Castro más vas allá de los comicios de medio término de este año. Su objetivo está puesto en 2019.

La intención es fortalecer la alianza con el peronismo cordobés para tener mayor injerencia en pueblos chicos del interior donde Uatre necesita afianzar su representatividad y repetir lo de 2015 cuando el partido FE consiguió algunos cargos como concejales y tribunos de cuenta. Si bien en la capital cordobesa Castro no es un referente muy conocido, el hombre pisa fuerte en el sur cordobés.