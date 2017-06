Schiaretti de licencia; Llaryora hiperactivo (visitó 13 ciudades en 3 días)

Por Yanina Soria

Después del acto partidario del fin de semana que reunió a gran parte del peronismo provincial en la ciudad de Córdoba y que sirvió de plataforma para el virtual lanzamiento de Martín LLaryora como primer candidato a diputado nacional por Unión por Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti resolvió tomarse una semana de vacaciones.

Desde el peronismo aclaran que esta pausa institucional del mandatario provincial no altera los planes de campaña ni la estrategia electoral del PJ ya que no habrá nuevos actos partidarios hasta la oficialización de las listas según los tiempos que marca el cronograma electoral (24 de junio). Hasta entonces, la definición de la grilla de candidatos del segundo casillero hacia abajo (se descuenta que Alejandra Vigo acompañará al Vicegobernador en la boleta) quedará reducida al plano de la especulación.

Lo cierto es que Schiaretti concluirá así la licencia interrumpida a fines de marzo pasado cuando apremiado por distintos frentes que explotaron en la provincia anticipó su regreso desde Brasil. En aquel momento, la situación de contaminación del lago San Roque y la inundación del predio donde funciona la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym, fueron algunos de los motivos que adelantaron su retorno.

Ahora, según se informó desde el Centro Cívico, el Gobernador se reincorporará a sus funciones el sábado próximo y hasta entonces, naturalmente, la segunda autoridad provincial quedará al frente del Ejecutivo.

Si bien no es la primera vez que Llaryora cumple con ese rol, en esta oportunidad y en pleno clima preelectoral, su desempeño al frente de la gobernación adquiere un matiz especial. El ex intendente de San Francisco puso primera y arrancó con una agenda cargada de actividades que incluyen giras por el interior provincial.

Acompañado por algunos legisladores departamentales mantuvo reuniones con intendentes, entregó subsidios y programas provinciales, y otorgó fondos para obras públicas. Y así se espera que sea su semana, recorriendo distintos puntos de la provincia intensificando la gestión-campaña.

Gira

Hiperactivo, el sanfrancisqueño recorrió entre el sábado, domingo y lunes 13 localidades distintas, entre ellas, dos de las principales ciudades del interior y bastiones electorales del PJ, Río Cuarto y Villa María.

En la primera, entregó al intendente Juan Manuel Llamosas un aporte por 29.000.000 de pesos correspondientes al Fondo de Desarrollo Urbano, que serán destinados al arreglo de calles de la ciudad. Y además, otorgó 2.500.000 de pesos que corresponden a la primera cuota del Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (FOCOM), para la puesta en valor de múltiples edificios municipales.

En declaraciones a los medios locales, Llaryora dijo que la lista que llevará UPC para enfrentar a la boleta de Mauricio Macri en Córdoba, tendrá un perfil “constructivista”.

Además, en sintonía con el discurso que lleva adelante el gobernador Schiaretti en su objetivo nacional de posicionarse como referente del interior y dentro de la liga de gobernadores peronistas, el vicegobernador criticó el rumbo económico del país y se sumó al reclamo por mayor federalismo. “Es un momento para construir gobernabilidad, pero aparte es un momento para proteger y solucionar inequidades que quedan en la Argentina”, señaló y agregó: “al pueblo en Argentina no le está yendo bien, es difícil llegar a fin de mes. Muchos de nuestros hogares ya están asfixiados, las pymes lo está sufriendo, es difícil en este marco generar trabajo”.

Por su parte, en la ciudad de Villa María, el ex intendente de San Francisco entregó créditos correspondientes a uno de los programas insignes de UPC, los Vida Digna. Antes, había hecho lo mismo en el departamento Colón, en las localidades de Villa Allende, La Calera, Saldán, Río Ceballos, Salsipuedes, La Granja, Estación Juárez Celman y Malvinas Argentinas.