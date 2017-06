Belgrano “modernizado” con videos y WhatsApp

Por Federico Jelic

¿Un Belgrano renovado en lo comunicacional? Al menos desde los primeros pasos de esta nueva comisión directiva, la faceta del marketing, de prensa y difusión mostraron algunos avances que sin lugar a duda denotan una adaptación a las nuevas audiencias. A un mes de la asunción de Jorge Franceschi como presidente del club, se pueden apreciar aciertos publicitarios y propagandísticos que desde hace tiempo no se veían en Alberdi. Incluso antes de las elecciones pasadas, ya había indicios de la necesidad de un giro en otro sentido, quizás más moderno, en busca de dar respuestas precisas y direccionadas a los socios.

Algunas áreas han entendido el momento contemporáneo y trabajaron en ese sentido. Por eso a nadie le sorprende a que ya los difusores comiencen a enviar informaciones digitales a la prensa sobre el plantel superior, la Reserva, más otras obras y acciones, para sumarle videos por la mensajería de Whatsapp como método efectista. Para que nadie se quede afuera. Y a su vez, ampliar la llegada a la masa societaria.

Campaña viral

Los cinco clips que se viralizaron en el verano pasado con motivo de la captación de socios para la campaña (con el pegadizo y emotivo jingle “¿Y cómo no venir a verte?”) más invitaciones multiplataforma en pos del objetivo recaudatorio de financiar los palcos VIP en la tribuna de la calle Hualfin, tienen autores intelectuales. Gran parte de la estrategia fue diseñada por el grupo de socios “Amás Belgrano”, que a pesar de su naturaleza apolítica, logró meter tres miembros en la lista que después los proclamó comisión directiva: el vice primero Sergio Villela, el vice tercero Juan Colome y el vocal José Del Franco. En la lista de vocales suplentes figuran del mismo núcleo Emiliano Turello y Diego Frydman, este último es el socio que todavía lucho por no perder la visión de un ojo después que desde la policía lo agredieran en esa zona en la previa del clásico contra Talleres.

Además, fuera de la lista oficial legitimada por la Junta Electoral, se fueron sumando otros integrantes de dicha agrupación en puestos claves, como Juan Sacchetto como director de comunicación institucional, acompañado también de Tori Baistrocchi; más Agustín Piñero en planificación y otras áreas que son claves en organización, estructura y orden en pos de llegar a otros objetivos donde quizás Belgrano venía con algunos devaneos. Hay más: está el departamento de comunicación interna, el de “cultura” con Víctor Baissi; el área de “capital humano” con Uriel Amado como responsable y de “nuevos negocios”, a cargo de Alejandro Roca. Una estructura orgánica y uniforme, más si se le suma al ex arquero Juan Carlos Olave como director deportivo, como acompañando todas las patas de la mesa.

Por ejemplo, a la hora de aclarar algunos movimientos o acciones oficiales, fue necesaria la intervención de estos organismos. Belgrano tiene su comisión del socio hace tiempo, la misma que organizó una locreada masiva en pos de los festejos del 25 de mayo pasado. Algunos medios tomaron que dicho acto tenía la finalidad de recolectar fondos para la “Cruzada Gigante” de las obras y la tribuna del estadio. Sin embargo, el espíritu de dicho grupo era reunirse como pares de sociedad y fomentar el ritual de la comunión “Pirata”. Indistinto es ya el fin de la recaudación cuando está promovido por otros valores. Y eso se puso en claro desde comunicación institucional salieron a desmentir diplomáticamente aquellas versiones que pudieron tener espacios para la tergiversación. Como para poner un ejemplo. Permanentemente esta área notifica los avances de la tribuna y las dos bandejas sobre la calle Hualfin, que podrían quedar inauguradas para agoto, ampliando la capacidad del estadio a más de 30 mil almas.

En otros tiempos Belgrano se desentendía de la situación, no por subestimación sino por no darle prioridad a otros asuntos. De todas maneras, la entidad con estas intervenciones luce fortalecida en su identidad.

Videos y videos

Desde la secretaría de prensa y difusión, con Abraham Rufail a la cabeza, secundado con Pablo Iván Rodríguez, enviaron por whatsapp el video institucional del primer mes de gestión. En dos etapas. Este método, acompañado de la sinergia en redes sociales, apunta a ser el arma fundamental de comunicación para la gestión de Franceschi.

Y hablando de la “Torta”, el flamante presidente luce más cómodo con los micrófonos, evidentemente comprendieron desde la dirigencia que salir a hacer anuncios o mensajes esperanzadores o de proyectos pueden surtir un efecto diferente en la audiencia y el socio. Con mucha soltura, Franceschi habla en el video sobre la “pasión y compromiso de todos los dirigentes pero buscando crecer con ambición”. La apuesta tiene como plataforma todas las herramientas tecnológicas a mano, en busca de optimización del mensaje, como también la puesta en escena de los cargos orgánicos en la dirigencia, dando sensación de una institucionalidad fortalecida.

Claro está que hay frases que se repiten en el discurso de las campañas de Talleres ya pregonadas. El presidente albiazul Andrés Fassi en este ciclo al frente de la entidad de barrio Jardín utilizó el marketing como punta de lanza de gestión. Y las palabras “áreas profesionalizadas”, “trabajo en conjunto” y “Estructura horizontal” se escucharon anteriormente en aquella campaña propagandística del hombre fuerte de Pachuca, aunque suenan novedosas por Alberdi al apreciar el video enviado a socios y la prensa. Casi la misma sintonía a pesar de las diferencias ideológicas en la forma de conducción.

El lenguaje fue cambiando. Se fue adaptando en metodología, instrumentos comunicativos y otros menesteres. El socio de Belgrano tiene una confianza total de acuerdo a lo que mostraron las urnas después de un proceso exitoso a cargo de Armando Pérez. Ese mismo proyecto fue ratificado con Franceschi como líder, buscando modernización y también otros planeamientos estratégicos de cara al futuro.

Un mes de gestión

El predio social en Saldán y la tribuna fueron los grandes saltos en pos de una captación del sentimiento de identificación del hincha. Restaba acomodar discursivamente los otros aspectos del proyecto, porque todavía la faceta deportiva luce opaca con el magro rendimiento en la temporada actual. A nadie le hace gracia ver a Belgrano en los últimos escalones de la tabla.

Pero el gran salto de calidad institucional para esta dirigencia será en agosto, cuando queden habilitadas e inauguradas las dos bandejas, en concepto de la ampliación del estadio de Alberdi. Obras que fueron criticadas por sus demoras en la construcción por algunos sectores opositores, ya que Pérez había anunciado la culminación de las mismas para febrero del año en curso. Sin embargo, a la hora de sufragar el socio siguió eligiendo el camino trazado en 12 años de esta gestión. Pérez puso la piedra Basal, Franceshi es el encargado de continuar el proyecto, y con la colaboración del grupo “Amás Belgrano”, consiguió apoyo, soporte y logística para seguir intentando progresar. A un mes de la asunción de Franceschi, hay muestras de trabajo e institucionalidad, dejando atrás aquellas acusaciones de gobierno personalista del pasado. Solo resta que los resultados sean acordes al innovador mensaje.