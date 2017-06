Schiaretti impone su tropa en la lista del PJ

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Por segundo fin de semana consecutivo, el PJ provincial congregó a la plana mayor de la dirigencia y a su militancia política en un acto multitudinario que tuvo lugar en la capital cordobesa.

Esta vez el encuentro sirvió de lanzamiento virtual de la candidatura del vicegobernador Martín Llaryora, que ya había sido bendecido por el propio gobernador Juan Schiaretti unas horas antes. Además, se dieron algunas señales sobre los nombres que podrían acompañar al tándem del ex intendente de San Francisco y la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo, en la lista con la que el peronismo cordobés competirá en las legislativas.

El escenario de presentación del sanfrancisqueño como primer aspirante a diputado por Unión por Córdoba (UPC), no fue azaroso. Schiaretti lo ungió ante unos cinco mil jóvenes de toda la provincia que se movilizaron hacia la ciudad de Córdoba bajo la conducción de la Juventud Peronista de Córdoba (JP) que organizó el encuentro.

La idea del gobernador Schiaretti fue reforzar en ese marco el concepto de recambio generacional que impulsa tras el portazo que dio el ex mandatario José Manuel de la Sota para las elecciones de medio término y que derivó en la postulación de Llaryora. Schiaretti se subió al escenario rodeado de legisladores e intendentes sub 40.

“Córdoba llevará al Congreso a Martín Llaryora quien mejor expresa la renovación de la política, tiene experiencia y capacidad de gobierno”, dijo el mandatario provincial. Vale decir que la candidatura del hombre del interior que supo reclamar un lugar para los dirigentes emergentes neutralizó los intentos de PASO que se escucharon dentro del partido por parte de sectores que querían un lugar para los referentes más jóvenes. Entre ellos, el espacio ultradelasotista agrupado en La Militante.

La salida momentánea de De la Sota de la política local sacudió el tablero interno del PJ y cambió el escenario. Así, Schiaretti asumió por completo las riendas de la situación y aseguró que se cargará la campaña al hombro para garantizar el triunfo de UPC ante la lista que representará al presidente Mauricio Macri en Córdoba.

Claro, eso incluye también tener prioridad en el armado de la lista con la que el peronismo buscará alzarse con cuatro bancas en la Cámara Baja. Un objetivo que además tiene una estrategia política detrás en directa relación con las pretensiones nacionales que ya transparentó el gobernador cordobés.

Schiaretti levantó su perfil dentro de la liga de gobernadores peronistas, va camino a ser uno de los referentes del interior nacional y aspira a protagonizar el proceso de reorganización interna del PJ nacional.

Además habló de pergeñar un bloque de legisladores peronistas del interior en el Congreso (Bloque del Peronismo Federal) para garantizar la gobernabilidad y, negociar beneficios para las provincias, en este caso, Córdoba. Vale decir que en el discurso del Gobernador la inequidad en la distribución de los fondos y la reivindicación del federalismo, ocupan un lugar preponderante.

En esa línea es que el caudillo peronista aprovechará esta nueva parada electoral para intentar fortalecer la presencia de parlamentarios nacionales que le respondan políticamente achicando el margen de diferencias que suelen surgir con los diputados y senadores delasotistas en el tratamiento de temas sensibles. Sin dudas que la principal garante de ello será su esposa y funcionaria provincial anotada (aunque no oficializada aún) para ocupar el segundo lugar en la boleta.

Es por eso que en la danza de nombres que suenan para completar la grilla del PJ cordobés hay preponderancia de schiarettistas. Del delasotismo, sólo el legislador Daniel Passerini aparece como uno de los hombres con mayores chances de ocupar un lugar expectable.

Después, aparece con amplias posibilidades el actual titular de la Agencia Córdoba Joven, Paulo Cassinerio, quien tuvo un lugar destacado en el acto de la JP el viernes pasado al lado del Gobernador.

El intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, es otro de los dirigentes que se ajustaría a la premisa de impulsar nuevos referentes peronistas al Congreso de la Nación. Mientras que entre las mujeres, además de Vigo, se escuchan los nombres de la legisladora Mariana Caserio y la recién arrimada al peronismo oficial, la ex kirchnerista y representante de La Jauretche Soledad Ferraro.

No obstante, desde el partido aseguran que después del virtual lanzamiento de Llaryora, el resto de la lista se conocerá cuando el cronograma electoral así lo determine, es decir, el 24 de junio.