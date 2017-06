PRO quiere que la UCR sea la rama femenina de Cambiemos

Por Alejandro Moreno

El embate macrista sobre el radicalismo cordobés –puntualmente, el mestrismo- cobró vigor durante el fin de semana, y cuando quedan menos de diez días para inscribir la alianza Cambiemos para la elección de diputados nacionales. El PRO cada vez avanza más en el terreno de la UCR.

Las pretensiones de Mauricio Macri ya habían sido anticipadas por el ministro Rogelio Frigerio y por la legisladora Soher El Sukaria: el PRO debe tener dos candidatos hombres entre los cuatro primeros de Cambiemos.

Las exigencias macristas se endurecieron en los últimos días, cespués de que el mestrismo armó su lista en el Congreso Provincial, con el declarado propósito de discutir fuerte en la mesa de negociaciones.

El PRO quiere que entre los cuatro primeros candidatos a diputados nacionales para agosto/octubre haya dos propios, y ambos varones. Concretamente: Héctor Baldassi y Gabriel Frizza. El primero busca su reelección en la Cámara Alta y el segundo pretende escalar desde la intendencia de Jesús María hacia los primeros planos de la política.

Habrá seguramente un debate en torno al cupo femenino, pero sobre cuatro candidaturas expectables (las tres que ganó la UCR y la que obtuvo el PRO, en 2013), debe cumplirse con el cupo de género del 33 por ciento. Así, dos candidatos deberán ser hombres y los otros dos, mujeres.

Lógicamente, si el PRO se adueña de los espacios masculinos, a la UCR le quedarán los femeninos, lo que implica que recién podría aparecer Diego Mestre en el quinto lugar. La exigencia macrista equivale a una ruptura de la alianza, porque el Congreso Provincial avaló al presidente del Comité Central, el mestrista Alberto Zapiola, a desandar el acuerdo si las condiciones no son satisfactorias para la UCR.

Las dos primeras mujeres en la lista aprobada por el Congreso Provincial son Soledad Carrizo y Brenda Austin. El ingreso de Frizza a la lista hasta pondría en riesgo a Carrizo, porque también representa el norte provincial.

Frizza es un ex radical y ex juecista que hace unos años se mudó al PRO. Su postulación fue resistida desde el comienzo por la UCR porque contradice el criterio fundamental del macrismo: las encuestas. Los macristas quieren imponer a Baldassi como número uno porque los sondeos de opinión lo muestran con la mejor imagen pública entre los dirigentes de la alianza, pero Frizza tiene un desconocimiento gigante.

Declaraciones

Frizza, ayer, en declaraciones a Radio Jesús María ratificó que el plan del macrismo es dejar a la UCR en condición de ocupar sólo los espacios del cupo femenino. Cuando la periodista de ese medio le preguntó por qué mujeres integrarían la lista, Frizza contestó que “ésa es una decisión del radicalismo”.

“El radicalismo, en su convención provincial nombró a Soledad Carrizo y a Brenda Austin, y supongo que son dos de las mejores. De todas lameras lo tiene que definir el radicalismo”, insistió.

“Nosotros como PRO -continuó- lo que estamos planteando es que queremos encabezar y dos lugares entre los primeros cuatro”.

Luego, manifestó que en las negociaciones “todo se puede lograr; lo que sí tenemos en claro es que no es a cualquier costo, hay que discutirlo y consensuarlo. Hay que esperar diez días más pero creo que lo vamos a lograr”.