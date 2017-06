Provincia prepara su índice de pobreza para la campaña

A poco más de un mes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera los números de pobreza e indigencia de todo el país que ubicaron a Córdoba al tope de las provincias con índices más altos, las réplicas políticas aún se sienten.

Y seguramente así será hasta octubre ya que la pobreza promete ser uno de los principales tópicos sobre los que girarán las campañas de uno y otro lado.

Lo cierto es que la polémica que desataron los números en Córdoba no sólo se circunscribe a la política local sino que también generó diferencias dentro de los propios organismos nacionales.

Durante su paso por Córdoba, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne puso en duda las cifras publicadas por el órgano estadístico, lo que le valió la inmediata reacción por parte del mismo. El funcionario macrista había sostenido que “cuando vimos los números de Córdoba conversamos para revisar y ver algún sesgo. Las autoridades están revisando si hay un sesgo metodológico, pero desde ya no hay ninguna intencionalidad política”. A las pocas horas, desde el Indec emitieron un comunicado desmintiendo esa situación y asegurando que “no está efectuando ninguna revisión de las cifras publicadas”.

Esa situación derivó en que, una vez más, el gobernador Juan Schiaretti cargara las tintas sobre la Nación y asegurara que los datos que revelan que el 40 por ciento de los cordobeses es pobre, son inconsistentes.

La difusión de esa cifra golpeó en el corazón de Unión por Córdoba. El Gobierno se jacta justamente de ser la gestión provincial que más invierte en materia social por lo que, rápidamente desconoció esos números.

Entre los argumentos políticos de porqué las cifras del Indec no devuelven una radiografía ajustada a la realidad social en Córdoba, también se escucharon explicaciones técnicas que cuestionan especialmente el aspecto metodológico. Aseguran que, al analizar la base de datos sobre las que el Indec realizó la encuesta, hubo un alto porcentaje de cordobeses que no brindaron información sobre los ingresos y que figuran como relevados lugares que no fueron parte de la muestra.

Si bien, desde el Centro Cívico reconocen el esfuerzo político del Estado nacional para poner nuevamente en marcha al Instituto de medición, advierten que las inconsistencias en la forma de relevar los datos arrojaron un resultado inexacto.

Por eso la Provincia prepara su propio instrumento de medición junto a equipos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba con la intención de “tener cifras más ajustadas a la realidad”, dicen para referirse a la cuestión estrictamente técnica.

Pero en términos políticos, la intención es otra. La realidad es que el Gobierno cordobés busca tener en la mano sus propios números para rebatir las cifras del Indec y bajarle el tono a un tema sensible para cualquier oficialismo, más aún cuando corren tiempos electorales.

Por eso la idea es tener la medición lista antes de que arranque oficialmente la campaña.

Sobre todo considerando que el clima preelectoral va subiendo temperatura y que los cañones de los futuros contrincantes apuntarán hacia esa dirección.

Pero además, porque parte de la estrategia electoral que pretende llevar adelante Unión por Córdoba para enfrentar a los socios macristas en Córdoba, estará basada justamente en mostrar la acción social del gobierno schiarettista. Más aún cuando quien ocupará el segundo renglón de la boleta del PJ es la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejadra Vigo, de quien dependen los programas sociales y asistenciales más importantes que impulsa la Provincia para revertir la situación social de miles de cordobeses.

Aspecto técnico

Según se informó desde la Provincia, la Dirección de Estadísticas y Censos trabajará en la elaboración de la medición bajo el seguimiento que realizará el Observatorio Social. Además indicaron que se realizará en función a otros paradigmas considerados importantes para medir la pobreza que van más allá de considerar sólo el ingreso por hogar. Los técnicos hablan de evaluar la pobreza desde otras dimensiones como acceso a la educación, a la salud, a los servicios básicos como cloacas, energía eléctrica, etc.