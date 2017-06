Negri (con Aguad) encabeza rebelión, pero sufre la propia

Mario Negri y Oscar Aguad encabezarán hoy un plenario que reunirá a dirigentes e intendentes que tienen como principal coincidencia la oposición a Ramón Mestre. Mientras tanto, Negri experimenta en el bloque de diputados radicales, que preside, su propia rebelión.

“Estaremos todos los que queremos gobernar Córdoba”, explicaba ayer uno de los negristas organizadores del acto de esta tarde en el club ACV. El dúo Negri-Aguad parece querer pasar por alto el capítulo 2017, dejándolo en manos del mestrismo, para concentrarse en el 2019.

Los antimestristas -que seguro no prefieren identificarse así- aseguran que convocarán a más de 700 dirigentes al plenario en el ACV. Confían en que harán una demostración de “territorialidad” suficiente para asustar al oficialismo partidario. Habrá, auguran, entre 20 y 30 intendentes.

Anoche preparaban un manifiesto que darán a conocer en el plenario. No trascendieron detalles, pero los trazos gruesos destacarán la necesidad de extender el “cambio” a la provincia de Córdoba, para lo cual hará falta realizar una oposición más dura que la sostenida hasta ahora, entienden ellos, por el mestrismo.

No habrá menciones a candidaturas presentes o futuras, pese a que ambos dirigentes cuentan con encuestas que podrían permitirles un nuevo intento por la Gobernación de Córdoba. Ese lugar, hasta no hace mucho, era de indiscutible dominio de Ramón Mestre, pero asoman rivales; más que nada, Negri.

El encuentro de hoy destacará la presencia de Juan Negri y Rodrigo de Loredo, los principales referentes de la segunda generación de Morena y de Marea Radical, respectivamente. Los dos tienen entre ceja y ceja el Palacio 6 de Julio. De nada de esto se hablará hoy, pero sobrevolará cáda párrafo de los discursos que se pronuncien.

Los negristas y aguadistas plantean una intransigencia 2017 que deja la pelota en el campo del mestrismo, que deberá negociar con el PRO con la lista aprobada por el Congreso Provincial (aunque el grupo Identidad Radical también amenaza con ir a las PASO).

“Si somos unos dinosaurios, como dicen los mestristas, y una minoría capaz de perder 84 a 0 en el Congreso, pues bien, la lista es asunto de ellos”, reflexionan. Y agregan, como si amenazaran: “nosotros pensamos en el 2019”.

En el Congreso

Mientras tanto, en el bloque de la Cámara de Diputados, Mario Negri enfrenta una rebelión, porque varios legisladores nacionales de la UCR protestan parecido a los antimestristas, pero dirigiéndose al PRO: “nos quieren avasallar”.

La queja, que tiene que escuchar Negri porque es uno de los pocos interlocutores radicales de Mauricio Macri, es porque el PRO quiere armar las listas en todas las provincias. Reclaman, por ello, que se cumpla la cláusula Gualeguaychú, por la cual el radicalismo debería conservar su representación parlamentaria previa a la alianza con el PRO.

El planteo fue realizado a Negri en la última reunión del bloque, el martes por la noche. Antes, Ricardo Alfonsín, del radicalismo bonaerense, había manifestado que a los candidatos de la UCR no los elegiría el PRO, sino el propio partido.