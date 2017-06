Ni la furia del Suoem solidariza a la oposición con Mestre

No tardaría en trasladarse la polémica al recinto legislativo de la ciudad: el conflicto que protagoniza la administración del intendente Ramón Mestre y el secretario general del Suoem, Rubén Daniele, por la publicación de datos y sueldos de los empleados de la Municipalidad de Córdoba dividió aguas entre los ediles opositores y oficialistas.

El bloque Juntos por Córdoba buscó expresar su repudio a las amenazas del paladín de los empleados públicos a través de un proyecto de declaración. Las picantes frases del sindicalista no desentonan con la virulencia habitual de sus discursos. Parece que Daniele poco aprendió de la probation que le ordenó la Justicia por su “incitación a la violencia colectiva” en junio de 2009.

A contrapelo de lo que pudo esperarse, no reinó el consenso para aprobar la iniciativa sobre tablas en la sesión ordinaria de ayer.

ADN aprovechó la oportunidad para plantear sus críticas a Mestre. El titular de la bancada, Tomás Méndez, dijo que no cree en la pelea de Mestre con el Suoem. “Tengo miedo que esta acción del Intendente sea para reivindicarse, supuestamente, con la sociedad y digo supuestamente porque si fuera con la sociedad nosotros apoyaríamos estos proyectos”, comenzó su descargo.

Para justificar su desconfianza, el ex candidato municipal se apoyó en el aumento de las horas extra entregadas al sindicato, variables que, como se sabe, muchas veces forman parte de la letra chica de cualquier pulseada entre partes.

“Tiene que saber la gente de los barrios carenciados que el municipio ha pagado en horas extras, 120 millones de pesos, aunque aparentemente, el Intendente de la ciudad supuestamente está peleado con Rubén Daniele. Entonces, sinceramente pregunto si yo tengo que esperar y creer que esta pelea entre ellos sea real”, enfatizó el periodista.

Desde el bloque Fuerza de la Gente, su presidente, Martín Llarena, pidió al Intendente que “no haga un uso político-electoral de la información pública”. A renglón seguido, solicitó al Ejecutivo que difunda no sólo el salario básico de los agentes, sino también las bonificaciones, prolongaciones de jornadas, horas extras, aportes y contribuciones; asimismo, que incluya en el portal de Gobierno Abierto todos los gastos municipales en conceptos tales como Higiene Urbana, Espacios Verdes, contrataciones de obras públicas, entre otros ítems.

“Estamos del lado de los vecinos, no tomaremos posición para favorecer a algunas de las partes en este conflicto (por Mestre o Daniele), quienes, además, tienen una visión muy reducida de la realidad. No evalúan el impacto del problema”, afirmó la peronista Nadia Fernández al justificar por qué Unión por Córdoba no acompañó el proyecto de repudio del oficialismo.

En Twitter, la concejal del bloque Socialdemócrata continuó con su descargo. “¿Por qué los bloques del PJ y de ADN no acompañan el repudio a las amenazas del Suoem? ¿Por qué tanta mezquindad política?”, se preguntó.

En su catarata de tuits asomó una reflexión bastante acertada: “Repudiar los actos de violencia y las temerarias expresiones del Suoem es defender a los vecinos de Córdoba, no a Mestre. Pido madurez”.

Daniele prometió “enquilombar” la ciudad y “hacer tronar el escarmiento” por la publicación de información personal de los ediles. El centro cordobés estuvo sitiado por varias horas y la prestación de los servicios osciló de irregular a nula.

La interna política no colabora y termina favoreciendo los voraces intereses del Suoem. Quedó comprobado que el desgaste, no sólo a la administración, sino también a la paciencia de los vecinos, es la única técnica del gremialista que impone de facto sus caprichos.