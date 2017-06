Descanso dominical: en Santa Fe define Justicia; Córdoba, sin eco

Hace poco menos de un año comenzó a regir en Rosario la polémica ley de “descanso dominical”, que obliga a los grandes supermercados a cerrar sus puertas los domingos.

La legislación impulsada por el gremio mercantil fue aprobada en diciembre del 2014 a instancias del socialismo, como “marco general”, lo que significa que debe logar la adhesión de los cuerpos deliberativos de cada ciudad de la jurisdicción.

La Municipalidad de Rosario se sumó meses después y a partir de julio del 2016 comenzó a sancionar con multas a las firmas que transgreden la ley.

Ahora, pese a la resistencia que genera la medida, la Corte Suprema de Justicia santafesina podría consolidar su validez.

El Alto Tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por el gobierno de Miguel Lifschitz (quien cuando era intendente criticó la ordenanza) y el municipio de Rosario en contra del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esa ciudad, que declaró que la ley es inconstitucional.

Así, Coto y Carrefour, que habían sido beneficiados con la sentencia, deberán paralizar su giro los domingos (o pagar las sanciones) hasta que se defina la suerte de su reclamo.

Coto y Carrefour recibieron un revés en primera instancia, pero en diciembre del año pasado la Cámara les dio la razón y les otorgó una cautelar que les permitió trabajar con normalidad hasta hace unos días.

Además de entender que atenta en contra del empleo, el cuestionamiento central de las firmas ante el Poder Judicial se basó en alegar que la norma avanzó sobre la regulación de la jornada de trabajo, que es una materia reservada por la Constitución Nacional al Congreso.

“El núcleo -por más que se lo disimule detrás de la regulación de la apertura y cierre de negocios- está constituido por materia de derecho laboral de fondo, como lo es el régimen del descanso semanal obligatorio; todo ello, en clara extralimitación de lo normado en forma uniforme para todo el territorio nacional en las leyes 18.204, 20.744 y 21.397”, señalaron los camaristas María Eugenia Chapero, Santiago Dalla Fontana y Aldo Pedro Casella.

Ese decisorio serña revisado ahora y la Corte de Santa Fe será la encargada de definir la controversia. La entrada en vigencia del “descanso dominical” tuvo efecto contagio y a pocos días de su implementación en Rosario comenzó a debatirse la posibilidad de sancionar una manda similar para Córdoba.

En septiembre del 2016, la legisladora de Unión por Córdoba Graciela Brarda presentó una iniciativa al respecto, similar a otra, promovida durante la gobernación de José Manuel de la Sota, en el 2013, y el tema dividió las aguas al instante.

Desde la Cámara de Comercio pidieron abrir una “mesa de diálogo plural” para su discusión y su titular, Horacio Busso, aseguró que la idea de prohibir que haya actividad los domingos “carece de sustento”.

Además, alertó sobre los riesgos a analizar, como la disminución del salario para los dependientes que prefieren prestar servicios esos días para cobrar doble y o recibir comisiones. En la misma línea, se refirió al impacto que podría tener en las ciudades turísticas. “El cierre de comercios los días domingo en pos del descanso y la recuperación de otros valores, cuestiones que no se discuten conceptualmente, no es un tema simple de resolver y mucho menos de generalizar para todo el mercado de comercio y servicios, ya que son numerosas las variables que impactan no solo en el desarrollo del sector, sino también en los propios empleados”, manifestó.

Por su parte, Pablo Chacón, titular de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (Agec), se manifestó a favor y sostuvo no provocaría despidos ni caída en las ventas.

En tanto, el presidente de la Cámara de Supermercados de Córdoba, Benjamín Blanch, indicó que si bien gran parte de los supermercadistas locales valora positivamente el cierre dominical, hay distintas posturas.

Por los intereses en juego, en Santa Fe era previsible una batalla judicial, y se está dando. En Córdoba, al menos por ahora la propuesta no tuvo eco.