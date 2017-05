Viarnes podría empañar campaña K

Nuevamente, una campaña electoral por escaños legislativos tendrá como figura de fondo al indefinible Juan Francisco “El Francés” Viarnes. A un año de su detención en Paraguay, el testigo estrella del “narcoescándalo” quedó en condiciones de ser extraditado al país.

El “buchón” que, con su arrepentimiento, generó el caso que comenzó a principios del 2013 y finalizó sin pena ni gloria en el 2016, con condenas casi simbólicas, deberá responder por varias causas.

El “narcoescándalo” tuvo su puntapié inicial a partir de la denuncia que presentó Viarnes cuando fue detenido con dólares falsos y acusó a varios integrantes de la extinta división Drogas Peligrosas -para la que trabajaba como encubierto- de mantener vínculos con narcotraficantes.

La pesquisa tuvo intensa cobertura y la mayor parte del periodismo aceptó su versión. Mientras, el fiscal federal Enrique Senestrari levantó su perfil y desplegó sin timidez su gusto por lo mediático. Sin embargo, desde el inicio de la instrucción sobrevoló la sospecha de que se trataba de una maniobra del kirchnerismo para debilitar electoralmente a José Manuel De la Sota.

Las dudas se agudizaron cuando Viarnes se evaporó, en el 2014, luego de ser dejado en libertad por Senestrari, quien, entre otras cosas, pasó por alto su prontuario.

La fuga suscitó más especulaciones. Los más ingenuos afirmaron que se escapó para no ir preso, pero también se dijo que lo habían matado para que no declarara. También se habló de que había sido asesinado por un ajuste de cuentas. Nada de eso sucedió. El “Francés” estaba a pocos kilómetros de La Docta, con una identidad falsa.

Pese a que tenía al menos dos perfiles en Facebook (ambos registrados en el 2014), Senestrari sostuvo que era difícil hallarlo, ya que “no dejaba huellas” de sus movimientos. Curiosamente, los seudónimos que usó para mantener actividad en aquella red social eran conocidos por las fuerzas de seguridad.

Ya detenido en Paraguay, aseguró que se “reportaba directamente a Sergio Berni”, el ex secretario de Seguridad de la Nación, y se pintó como una suerte de “agente” de la administración de Cristina Fernández de Kirchner para desestabilizar al gobierno de Córdoba.

Tras la sentencia que cerró el “narcoescándalo”, el legislador Daniel Passerini (Unión por Córdoba) opinó que el resultado del proceso dejó en evidencia que “Senestrai y la plana mayor del gobierno nacional (de Cristina Fernández de Kirchner) mintieron”; que se armó “un show mediático” que no se pudo probar ante la Justicia y que la triada conformada por la procuradora General de la Nación, Alejadra Gils Carbó, Senestrari y Berni, con apoyo de un grupo de medios ligados al kirchnerismo, montaron una “puesta en escena” que tuvo como único objetivo “lastimar al peronismo” durante las legislativas del 2013.

Lo cierto es que la teoría del fiscal no se acreditó y que las pruebas idóneas para lograr condenas brillaron por su ausencia.

Al difundir los fundamentos del fallo que descartó la hipótesis del acusador, el Tribunal Oral Federal Número 2 indicó que la mayor parte de los dichos de Viarnes no se comprobaron.

Los jueces Hugo Vaca Narvaja, Daniel Herrera Piedrabuena y Mario Garzón insistieron con que Senestrari no acreditó sus planteos y que, pese a ello, acusó y pidió sanciones elevadas por delitos graves.

Los vocales remarcaron que la causa quedó asentada en la declaración del civil “arrepentido”. Sí dieron por cierto que los enjuiciados lo utilizaron ilegalmente en operativos, lo cual respaldó las condenas por incumplimiento funcional.

También subrayaron que el rol de Viarnes trascendió el de mero “buchón” y que su actuación era conocida por muchos más policías que aquellos que llegaron al debate, lo cual evidenciaba “la desorganización oficial para trabajar con informantes”.

Para los magistrados no se pudo esclarecer la teoría de Senestrari, quien a partir de los dichos de Viarnes alegó que los agentes que llevó al banquillo pedían coimas, robaban drogas para revenderlas y se las “plantaban” a inocentes, y manifestaron que la sociedad cordobesa debe tener precisiones respecto a qué pasó durante los casi tres años que insumió la tramitación del caso.

En esa línea, destacó que aunque pesa sobre el Ministerio Público Fiscal el deber de llevar adelante investigaciones serias, integrales, fundadas y objetivas, esos requisitos que no se cumplieron en el denominado “narcoescándalo”.

Hasta la fecha no se determinó qué sucedió realmente, pero situación podría cambiar con la llegada de Viarnes al país. Gustavo Franco, el abogado del ex jefe de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, declaró que su extradición “debería generar preocupación” entre los que “pactaron” con él y vaticinó que cuando sea indagado “involucrará a muchas personas”.

Captura

La captura de Viarnes a seis meses del cambio de Gobierno dio indicios de que el poder del kirchnerismo se diluía. Los avances en las causas por corrupción y las detenciones de personas señaladas como “protegidas”, por diferentes razones, revelaron ese proceso de debilitamiento.

Poco después de que Viarnes fuera encarcelado, se conoció la localización de Ibar Pérez Corradi en la zona de la Triple Frontera.

Sindicado como uno de los autores intelectuales del triple crimen de General Rodríguez, estaba prófugo desde el 2012, acusado de ordenar cuatro años antes los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

El nombre del “financista”, cuya captura se concretó luego de dos intentos frustrados (en diciembre de 2015 y en febrero del 2016) figura en varias investigaciones sensibles para el kirchnerismo.