Schiaretti empuja recambio: lleva a Llaryora ante la JP

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Aunque la lista con la que Unión por Córdoba enfrentará a los candidatos de Mauricio Macri en Córdoba aún no está oficializada, el gobernador Juan Schiaretti dijo que se pondrá la campaña al hombro para garantizar el triunfo peronista y ya echó a rodar el “plan Llaryora”.

Tras el paso al costado que dio el ex mandatario José Manuel de la Sota para las legislativas de octubre, el vicegobernador de Córdoba se posiciona como la mejor opción que tiene el peronismo para encabezar la boleta.

Desde el Panal destacan dos aspectos que fundamentan esa elección: 1- el sanfrancisqueño es “un dirigente con capacidad probada” y con una buena imagen entre los cordobeses, dicen; 2- su nombre en la boleta se ajustaría al concepto lanzado por Schiaretti y por el propio De la Sota luego de su declinación, de dar lugar a las nuevas generaciones de dirigentes para una renovación del PJ. “Es tiempo de permitir que los más jóvenes, los dirigentes que están surgiendo, ocupen esos lugares que otros ya ocupamos”, dijo el ex mandatario en la misiva que le envió al presidente del partido, Carlos Caserio, cuando informó que dejaría pasar este turno electoral.

Y Martín Llaryora es la principal apuesta en ese sentido.

De hecho, cuando allá por el 2013 el ex intendente de San Francisco le peleó la interna a Schiaretti en la previa a la legislativas de ese año (que le valió luego el ascenso dentro del PJ), lo hizo con su espacio “El Peronismo que viene” desde donde bregaba por la discusión interna del partido y reclamaba lugar para los dirigentes emergentes.

El fin de semana pasado, durante el plenario provincial que tuvo lugar en un hotel de la capital cordobesa, Schiaretti reforzó el concepto generacional e incluso, sin dar nombres, dio pistas de que allí encuadrarán varios de los candidatos que pondrá en la cancha el justicialismo: “Son dirigentes jóvenes y van a defender los intereses de Córdoba en el Congreso Nacional”, dijo. La expectativa está puesta del casillero dos para abajo ya que se descuenta que Martín Llaryora iría acompañado por la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo. Las chances que tienen el número tres y cuatro de ingresar a la Cámara Baja, son muchas.

Plenario joven

Schiaretti tendrá ahora turno para revalidar la premisa del recambio justamente ante la militancia joven del justicialismo cordobés.

El próximo viernes por la tarde en la ciudad de Córdoba tendrá lugar el encuentro provincial de la Juventud Peronista al que asistirán unos 3.000 representantes de toda la provincia. El mandatario cordobés y el Vicegobernador serán los oradores del plenario y hay expectativa sobre sus discursos que, sin duda, serán pronunciados en clave electoral. Pero además, se espera un mensaje de Llaryora dirigido especialmente a la militancia joven.

“Hace un año venimos trabajando en la reorganización de la JP en toda la provincia. Este plenario es el cierre del lanzamiento de los consejos departamentales de la Juventud y será con la presencia de Schiaretti y Llaryora. Para nosotros es muy relevante que asista el vicegobernador porque en él vemos referenciada la cuestión generacional por la que venimos trabajando”, dijo la secretaria de la JP Córdoba y legisladora provincial, Tania Kyshakevych.

Encuentro de gobernadores por inundaciones

En el marco del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (Cirhnop), ayer el ministro del Interior Rogelio Frigerio recibió a los gobernadores de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires para analizar la situación del Río V.

La aprobación del plan de obras contra las inundaciones que produce el desborde del río en cuestión a lo largo de estas provincias; la reglamentación del funcionamiento y el reclamo por la violación del convenio por parte de la provincia de Buenos Aires, fueron algunos de los puntos más sobresalientes de la reunión en la que participó el gobernador Juan Schiaretti y el ministro provincial de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López.