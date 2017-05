Mejora la actividad en las Pymes, aunque con mucha heterogeneidad

Un trabajo del Observatorio Fundación Pyme señala que hay indicios de mejora en la actividad industrial mecánica, electrónica e informática, pero no crece el área industrial de mano de obra intensiva. La buena es que la ocupación industrial dejó de caer.

Los precios industriales crecen al 16% anual, mientras que los del software y servicios informáticos lo hacen al 30%; los primeros están más cerca de la pauta inflacionaria prevista por el Central, presionados por la creciente competencia de las importaciones.

En el primer trimestre es este año la producción de las Pymes industriales creció 1,1% contra el último trimestre del 2016. Software y Servicios Informáticos lo hizo al 6,2% en el mismo período, pero es menos importante en la generación de empleo.

La investigación describe la gran dispersión de situaciones. Por ejemplo, crece fuertemente el sector de Mecatrónica, pero todavía no arranca el de Alimentos y Bebidas y Químicos. Se encuentra en una coyuntura muy mala todo el complejo de las Pyme intensivo en mano de obra (Textiles, Confecciones, Calzados y Muebles/madera).

A pesar de la gran heterogeneidad de situaciones la confianza empresarial se mantiene. El Índice de Confianza Empresarial Pyme (ICEPyme) marcó 51,7 para Industria y 58,4 para Software y Servicios Informáticos. Son niveles de confianza altos, comparables al registrado en el tercer trimestre de 2010 cuando la economía crecía a excelente ritmo.

El reporte marca que, en promedio las expectativas para los próximos meses son positivas, tanto para las Pymes industriales como para las de software y servicios informáticos.

Según el texto, en marzo aparecieron los primeros indicadores positivos en las industrias después de un 2016 muy negativo y se consolidó el arranque en los sectores de Software y Servicios Informáticos, aunque es importante considerar que este sector impacta menos en la dinámica del sector Pyme por su baja incidencia en el empleo total del sector.

Con todo, el crecimiento interanual promedio de las Pyme industriales es todavía negativo (-1.8%, contra un -2.6% del Indec para toda el sector), pero se muestra positivo en los segmentos de Autopartes (+25%), Aparatos eléctricos y electrónicos (+15%), Productos de metal (+13%), Cerámica y minerales no metálicos (+7%) y Maquinaria y equipo (+6%).

En comparación con el año pasado, sigue aún negativo en Alimentos y Bebidas (-1.8%) y Químicos (-1.9%) y muy negativo en Gráficos, Muebles, Textiles, Confecciones, Calzado, caucho y plástico y Madera (todos con crecimiento interanual negativo entre -6% y -29%).

Los principales cambios en las problemáticas de las Pyme durante el primer trimestre de este año contra igual período del año pasado, son dos: disminuyó en importancia el incremento de los costos de la materia prima –que había sido influenciado por la devaluación de diciembre 2015– y aumentó la importancia del problema de la pérdida de mercado interno a favor de las importaciones.

La dispersión de situaciones sectoriales de las expectativas futuras se refleja en distintos grados de confianza empresarial. Obviamente se registran diferencias entre los sectores intensivos en trabajo (muy presionados por las importaciones y el lento arranque del consumo) y los sectores más intensivos en capital y tecnología (como el macro sector de la mecatrónica).

Sin embargo en promedio las expectativas para los próximos meses son las siguientes: la mitad de las Pyme industriales esperan aumentar sus ventas y el 86% espera mejorar su rentabilidad; no esperan cambios importantes en la ocupación y el 63% espera invertir.

La Fundación Observatorio Pyme promueve la valorización cultural del rol de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo. Genera información sistemática y de manera ininterrumpida desde hace una década.